Controllo di vicinato, se ne parla in aula consiliare

luoghi persone

Il tema della sicurezza nelle nostre città è di particolare e sensibile interesse sia per i cittadini che per le amministrazioni comunali.

Per far fronte proprio a questa esigenza di prevenzione, il comune di Besnate ha organizzato, per giovedì 26 ottobre dalle 21, un incontro pubblico presso la sala consiliare, per dar inizio al progetto controllo del vicinato. Un’abitudine diffusa ormai in molti comuni della zona e considerata un’efficace deterrente contro i furti e le truffe.

L’incontro sarà introdotto dal sindaco Giovanni Corbo e interverranno Alessandro Brunetti in qualità di capitano della compagnia Carabinieri di Gallarate, i marescialli Andrea Foti e Umberto Pisano oltre a Martino Incarbone, assessore alla pubblica sicurezza del comune di Venegono Inferiore.