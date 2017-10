Coppa Favini, 25 imbarcazioni, 8 nazioni rappresentate

Foto varie

Una giornata pressoché perfetta per l’apertura della 14a Coppa Favini, la manifestazione riservata ai Melges 24 che ha visto una flotta di 25 imbarcazioni – 8 le nazioni rappresentate – impegnate nella prova di chiusura del Circuito Europeo 2017 nonché Campionato Svizzero di classe.

Nella mattinata di venerdì si sono svolte le operazioni conclusive di perfezionamento delle iscrizioni e il briefing riservato agli skipper: la flotta si è poi trasferita verso il campo di regata nel “canalone”, situato a nord di Luino, dove poco dopo le ore 13.00 e dopo tre richiami generali, veniva segnalata la partenza della prima prova del giorno. A seguire, grazie al vento di inverna che si era disteso a intensità intorno ai 12/14 nodi era possibile completare altre due manche.

“Maidollis”, l’imbarcazione di Carlo Fracassoli portacolori dello Yacht Club Cortina (nell’equipaggio anche il luinese Giovanni Ferrari, portacolori AVAV), nonché campione del mondo 2017 con due secondi e un primo di manche nella terza prova a fine giornata risulta primo nella classifica generale overall.

Primo nella prova di apertura della manifestazione il team svedese di “FGF Saling Team”, che grazie poi al settimo e al secondo posto si posiziona al secondo posto della classifica ovearall.

Il terzo posto della classifica generale è appannaggio dell’equipaggio di “Taki 4” imbarcazione portacolori dello Yacht Club Italiano guidato da Niccolò Bertola: anche per il team genovese un primo di manche con due quinti. “Taki 4” è attualmente nche il leader della classifica Corinthian quella riservata agli armatori/timonieri.

A fine regata tutti gli equipaggi si sono ritrovati nella sede dell’AVAV per il Welcome Party dove sono stati salutati anche dal sindaco di Luino Andrea Pellicini e all’assessore allo sviluppo economico Alessandra Miglio.

«É un onore avervi qui in un circolo storico per una regata di grande tradizione con ben 25 equipaggi provenienti da otto nazioni. – ha commentato il Sindaco Andrea Pellicini – Un appuntamento imperdibile per il mese di ottobre».

«Ringraziamo tutti i presenti e le autorità che ci spingono a sviluppare sul territorio attività turistica e sportiva» hanno commentato il Presidente Giovanni Moroni e il Vice Presidente Flavio Favini che ha tradotto in inglese l’intervento.

Dello stesso avviso anche il Presidente della Canottieri Luigi Manzo: «Gli sport acquatici sono un “must” per il Varesotto: due grandi realtà come Canottieri Luino e AVAV creano un connubio vincente tra sport e turismo con i loro appuntamenti. Gli sportivi donano grande impulso all’indotto turistico».

«Ho molto apprezzato la regata. Il lago è sempre bello e l’immagine delle barche a vela migliora il nostro paesaggio», secondo l’assessore Alessandra Miglio.