Coppa Italia, la Sport Management vola alle Final Four

Vola alle Final Four di Coppa Italia la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che chiude al secondo posto la classifica del girone C disputato nel weekend a Bogliasco con Pro Recco, CC Ortigia e Rari Nantes Savona. Per i mastini, dopo il successo di ieri contro l’Ortigia, un pareggio per 3-3 contro Savona in mattinata e poi lo stop per 7-10 contro la Pro Recco.

Riesce così a centrare il primo obiettivo stagionale il sette bustocco che pur dovendo fare i conti con una serie di guai fisici, ultimo quello di Gallo messo K.O. dall’influenza e non disponibile nella seconda gara contro la Pro Recco giocata in serata, alla fine ha il merito di crederci fino in fondo e di centrare una qualificazione per nulla scontata visti i vari problemi.

Marco Baldineti (allenatore Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “Eravamo veramente in una situazione di grande emergenza. Nella gara con la Pro Recco non abbiamo voluto rischiare Gallo che già in mattinata contro Savona aveva giocato con 39 di febbre e Baraldi è rimasto in acqua come unico centro pur dovendo fare i conti con una tendinite. Contro la Pro Recco siamo stati in partita fino al 7-8 di Petkovic a pochi minuti dalla fine poi c’è stato un episodio molto contestato in cui forse poteva starci il rigore, ma comunque va bene così. L’importante era la qualificazione e ce l’abbiamo fatta nonostante la situazione davvero complessa, ma pur con tanta fatica abbiamo raggiunto l’obiettivo Final Four. Speriamo di recuperare qualcuno per il secondo turno di Len Euro Cup”.

Alle Final Four (23-24 marzo in sede da definire) anche Pro Recco, An Brescia e CC Napoli.

PALLANUOTO BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 7

PRO RECCO 10

PALLANUOTO BANCO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, E. Di Somma, Panerai, Figlioli 2, Petkovic 3, Drasovic 1, Mirarchi, Luongo 1, Baraldi, Valentino, Nicosia. All. Baldineti.

PRO RECCO: Tempesti, Di Fulvio 2, Mandic 1, Alesiani 1, Molina 1, Bodegas, Bruni 1, Echenique 2, Figari, Filipovic 1, Aicardi 1, Gitto, Volarevic. Allenatore: Vujasinovic

Arbitri: Calabrò e Alfi.

Note: parziali: 1-1, 1-3, 2-3, 3-3. Usciti per limite di falli Baraldi (SM), Di Somma (SM) e Gitto (PR) nel IV tempo. Espulso Alesiani per gioco scorretto nel IV tempo. Superiorità numeriche Sport Management 4/13, Pro Recco 4/11. In porta nella Sport Management Nicosia. Sport Management con 11 giocatori a referto. Spettatori: 300 circa

Giudice arbitro Gianfranco Tedeschi

Arbitri: Attilio Paoletti, Stefano Scappini, Massimo Calabrò, Stefano Alfi, Vittorio Frauenfelder

RARI NANTES SAVONA 3

PALLANUOTO BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 3

RARI NANTES SAVONA: Soro, Delvecchio 1, Damonte, Steardo, L. Bianco 1, Ravina 1, Piombo, Milakovic, J. Colombo, Guimaraes, Teleki, Missiroli. Allenatore: Angelini.

PALLANUOTO BANCO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, E. Di Somma 1, Panerai, Figlioli, Petkovic, Drasovic 1, Gallo, Mirarchi, Luongo, Baraldi 1, Valentino, Nicosia. All. Baldineti

Arbitri: Calabrò e Alfi.

Note: parziali 1-0, 0-2, 1-0, 1-1. Uscito per limite di falli Damonte (S) nel III tempo. Superiorità numeriche:

Savona 3/5, Sport Management 2/13. Savona e Sport Management con dodici giocatori a referto. Spettatori: 150 circa.

Girone C (Bogliasco): Pro Recco 9, Sport Management 4, CC Ortigia 3, RN Savona 1.

Girone D (Brescia): AN Brescia 9, CC Napoli 6, RN Florentia 3, CN Posillipo 0.

In neretto: qualificate alle Final Four