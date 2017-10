Corridoio pedonale contro la sosta selvaggia al Classico

Fine della sosta selvaggia sulla collina delle scuole di Casbeno: da oggi arrivano i dissuasori contro le auto e i corridoi pedonali per agevolare l’entrata e l’uscita da scuola dei ragazzi dei licei di viale 25 Aprile.

Il progetto prevede che tutta la riva della strada sarà resa a protezione totale e che non sarà pià possibile, neanche volendo, lasciare l’automobile in una strada che già da oggi è off limits per le automobili.

Termina dunque una antica abitudine dei genitori dei ragazzi di andare a prendere i figli fino a quasi i cancelli della scuola. I lavori saranno terminati a breve, e fanno parte della rivoluzione della sosta che sta interessando la città e il quartiere di Casbeno.

