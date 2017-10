Cortisonici 2018: aperto il bando per registi

Le riprese del trailer di Cortisonici 2017

Si è rimessa in moto la macchina “cortisonica”, quella che ogni anno, da quindici anni a questa parte, riesce a far convergere a Varese registi, attori e appassionati del cinema breve provenienti da ogni parte del globo: è online il bando per l’edizione 2018 (che si terrà dal 3 al 7 aprile), e c’è tempo fino al 31 dicembre 2017 per partecipare, con opere della durata massima di 15 minuti, con tema libero, realizzate nel corso del 2017.

Il bando, disponibile in italiano e inglese, è aperto a registi di tutto il mondo e si può scaricare direttamente dal sito www.associazionecortisonici.it. La partecipazione è gratuita, come tutti gli eventi all’interno del festival.

Come sempre, oltre al concorso ufficiale, è presente anche la sezione Cortisonici Ragazzi, rivolta a studenti e ragazzi Under 18. Quest’anno è prevista un’edizione speciale, rivolta ai ragazzi residenti in Lombardia, chiamata “Tutta un’altra storia” e legata a tematiche come la legalità, la memoria delle vittime di mafia, l’impegno contro criminalità organizzata, usura ed estorsione. Per questa sezione (organizzata in collaborazione con il Comune di Varese e Regione Lombardia), il bando scadrà il 31 gennaio 2018.

Saranno tanti anche gli attesissimi eventi paralleli – concerti, anteprime, incontri con gli autori, laboratori, proiezioni notturne – che coinvolgeranno l’intera città per una settimana: gli organizzatori del festival sono al lavoro fin da ora, riservando sorprese ed effetti speciali.

Informazioni:

Sito web: www.associazionecortisonici.it

Pagina Facebook Cortisonici

Instagram: @cortisonici

Twitter: @cortisonici