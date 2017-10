Cosa ci dicono i nostri animali. Una serata per capirli

Il cane, il gatto, ma anche il cavallo e tutti gli altri animali d’affezione ci parlano, esprimono le loro emozioni ed esigenze. Riuscire a comprendere ciò che ci dicono è fondamentale per costruire una relazione con loro, ma anche per garantire il giusto equilibrio e soprattutto farli sentire parte integrante della famiglia che li accoglie. Conoscere come impostare una corretta formazione ed educazione dei nostri animali, ma anche come intervenire in caso di disturbi comportamentali e relazionali è quindi di fondamentale importanza.

La seconda Serata della scienza, dedicata agli “Amici a quattro zampe”, in programmagiovedì 26 ottobre alle 21, nell’Auditorium dell’Insubrias biopark vedrà al tavolo dei relatori Ester ed Emmanuela Diana, etologhe che attraverso una serie di consigli pratici aiuteranno i proprietari a relazionarsi con il proprio animale individuando diverse strategie e ricercando soluzioni sempre nuove per migliorarne il rapporto attraverso un approccio cognitivo-relazionale.

«Oggi, quasi tutte le famiglie hanno un cane, un gatto o un animale d’affezione – spiega il Direttore della Fiirv Andrea Gambini – Il loro ruolo all’interno del nucleo famigliare non è cambiato rispetto al passato, semmai è cresciuta, per fortuna, la consapevolezza rispetto a cosa significa crescere un cucciolo e poi vivere con lui giorno dopo giorno. Non sempre però i proprietari usano le giuste strategie per costruire una corretta relazione capace di dare benefici sia agli uomini sia agli animali. Proprio per questo abbiamo deciso di coinvolgere due esperte e dedicare un appuntamento nel calendario dei nostri appuntamenti».

La Serate della scienza sono organizzate e promosse in collaborazione con l’associazione Scientificamente di Cislago: «Questi appuntamenti al Centro ricerche sono diventati una tradizione, ma anche una bella sfida – spiega Marco Crespi, presidente di Scientificamente – Come si può intuire dall’argomento che verrà affrontato in questo secondo appuntamento, diamo al pubblico un motivo per conoscere, approfondire e riflettere, ma cerchiamo anche di offrire spunti e consigli utili nella vita di tutti i giorni». L’ingresso è libero e gratuito.

Calendario e argomenti

16 novembre 2017 Ecopulizia possibile? I detersivi e il loro impatto ambientale.

14 dicembre 2017 Società e scienza: l’importanza del contributo privato nella ricerca e nell’attività clinica e la ricaduta sociale.

18 gennaio 2018 Alla scoperta dei cosmetici: benefici e rischi della cosmetica di tutti i giorni.

22 febbraio 2018 Proteggere ciò che mangiamo. Guida pratica alla chimica dei contenitori d’imballaggio.

Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita e Insubrias Biopark

La Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita svolge principalmente attività di ricerca con un proprio team di ricercatori nel campo della farmacologia, della microbiologia e delle biotecnologie. FIIRV possiede un patrimonio che consiste in una rarissima collezione di 166.000 estratti microbiologici e 15.000 ceppi, ed un Centro di Ricerca oggi denominato Insubrias BioPark.

Nella gestione del Bioparco, FIIRV supporta aziende in fase di start-up e spin-off, ospita gruppi già impegnati nei vari settori della ricerca biotecnologica, promuove le sinergie tra i vari soggetti incubati, con l’obiettivo di valorizzare l’Insubrias BioPark come punto di riferimento e di collegamento per tutti gli attori del territorio, dalle imprese fino agli Istituti accademici e di ricerca.

Insubrias BioPark è infatti oggi l’ottavo parco scientifico tecnologico e incubatore di imprese in Italia nel settore biotech; si trova nella città di Gerenzano, in provincia di Varese, e si estende su una superficie complessiva di 52.000 mq di cui 15.000 interamente dedicati a uffici e laboratori, di chimica, biologia e microbiologia, forniti delle più avanzate tecnologie.

E’ collocato in una splendida area verde e gode di una posizione assolutamente strategica. Dotato di infrastrutture flessibili e d’avanguardia, Insubrias BioPark offre tutti i servizi tecnici, logistici, informatici e telematici, di promozione, formazione, supporto e consulenza necessari ad incentivare la Ricerca per la Vita, lo Sviluppo e l’Innovazione Tecnologica, al fine di creare un efficace sistema di relazioni tra i propri partners e il territorio.