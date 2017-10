Cosa fare quando il bambino dice no?

DCF 1.0

Joans Varese Onlus e l’associazione Mamme in Cerchio invitano ad un incontro con la dottoressa Erika Minazzi, mamma, psicoterapeuta e presidente Jonas Varese Onlus, e la dottoresa Valeria Maiano, mamma, psicologa e vicepresidente Jonas Varese Onlus, che parleranno di: quando il bambino dice no!

Sentimenti ed emozioni di fronte ai “capricci” del proprio figlio, quella sensazione che “tutti ci guardino”.

L’incontro si terrà giovedì 19 ottobre dalle 10 alle 12 nella sede delle Mamme in Cerchio in via Volta, 44 ad Azzate.

La partecipazione è libera e gratuita si possono portare i bambini.