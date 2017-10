Croce Rossa Italiana, “una forza per il cambiamento”

Foto varie

Sentita partecipazione dei rappresentanti del territorio alla 31esima “Foundation Dinner” della Croce Rossa Italiana Comitato di Luino.

Tanti i rappresentanti delle istituzioni locali che sabato 30 settembre 2017 alla Ex Colonia Elioterapica di Germignaga hanno preso parte alla Cena di Gala organizzata dal Comitato di Luino della Croce Rossa Italiana.

Molte le autorità politiche presenti, con diversi nomi illustri quali l’onorevole Maria Chiara Gadda, il consigliere regionale Luca Marsico, il vice presidente della Provincia di Varese Paolo Bertocchi, oltre a molti sindaci, assessori e consiglieri dei diversi Comuni e Comunità Montane in cui opera la locale Croce Rossa. Il sindaco di Germignaga Marco Fazio ha messo a disposizione la splendida location.

Non sono mancati imprenditori locali e presidenti delle associazioni che quotidianamente collaborano con la Croce Rossa. Particolarmente sentita la partecipazione del Presidente della CRI della Regione Lombardia Antonio Arosio e dell’ex Presidente Maurizio Gussoni. Il Presidente della Croce Rossa di Pisa Antonio Cerrai con una delegazione è stato in visita presso il Comitato di Luino per incontrare i volontari.

Tutti i presenti insieme a volontari, consiglio direttivo e ai delegati di area hanno trascorso una piacevole serata all’insegna della convivialità e della condivisione dei valori di solidarietà e dei sette principi sui quali si fonda la Croce Rossa.

La serata si è aperta con gli inni nazionale e di Croce Rossa, si sono poi susseguiti diversi momenti istituzionali durante i quali sono stati premiati alcuni volontari per i loro venticinque anni di attività e molti politici hanno voluto lasciare il proprio intervento.

Davvero sentite le parole del Presidente del Comitato di Luino Pierfrancesco Buchi, che ha raccontato l’importante lavoro quotidiano che compie la Croce Rossa attraverso i suoi volontari e dipendenti.

Ha inoltre sottolineato la grande e inaspettata partecipazione di diversi amministratori, segno che il volontariato non ha colore politico. Ha ribadito inoltre che è necessario rivolgere l’attenzione verso le diversità e le vulnerabilità e soltanto lavorando in sinergia con gli enti pubblici e facendo rete con le altre associazioni si più ottenere un profondo cambiamento nella sensibilità e nelle coscienze degli individui.

Un pensiero particolare Buchi lo ha dedicato ai giovani che, con le molteplici attività che portano avanti nelle piazze con l’educazione stradale e nelle scuole con la prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili e i progetti con gli oratori e le associazioni sportive, sono parte integrante del comitato e devono essere il futuro della CRI. Entrare in Croce Rossa deve essere una scelta di vita che li porterà ad essere donne e uomini migliori domani.

Il Presidente con il consiglio direttivo e i delegati di area ringrazia tutti i presenti che hanno partecipato e contribuito all’ottima riuscita della serata.