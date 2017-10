Crugnola, debutto vincente nel cross country rally

Foto varie di piloti, automobili da corsa, scuderie

Non poteva iniziare meglio di così l’avventura sulle vetture fuoristrada per Andrea Crugnola. Il rallysta varesino, che quest’anno ha già all’attivo due vittorie assolute (Laghi e Valli Ossolane) e due podi nell’IRC, ha vinto il Baja Costa Smeralda, gara sarda valida per il Campionato Cross Country Rally.

Crugnola per l’occasione si è affidato a un navigatore molto esperto di questa disciplina, Bruno Fedullo, e ha portato al successo la sua Suzuki Grand Vitara della scuderia Emmetre Racing.

Sugli sterrati isolani, il pilota varesino ci ha messo ben poco a prendere le misure a vettura e tracciato: dopo il 9° posto nella speciale di apertura, Andrea ha vinto tutte le altre prove disputate, comandando la classifica dal termine della PS4 e incrementando il margine fino al traguardo.

Alle sue spalle hanno concluso Elwis Borsoi e Stefano Rossi (Toyota Toyodell) che con questo risultato si sono aggiudicati matematicamente il titolo tricolore; podio completato invece dai bergamaschi Algarotti e Marzocco su Yamaha Quaddy.

«Che weekend incredibile – ha detto Crugnola al termine della prova – siamo andati alla grande e sono contento di aver ripagato la fiducia di Suzuki che mi ha chiamato per sostituire il pilota titolare (Codecà ndr)». La gara sarda ha anche rinsaldato un antico legame tra il varesino e la struttura italiana della marca giapponese: «A inizio carriera vinsi un Trofeo Suzuki e tra noi da allora c’è stima reciproca. Qui ho potuto fare un’esperienza in più, in una gara su terra, cosa che non mi capita spesso. C’è sempre da imparare, se poi si vince meglio ancora».