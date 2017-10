Curiosa mostra d’arte con gli ospiti delle case di riposo

Protagonisti gli anziani delle case di riposo della Fondazione Mantovani

Come un quadro. Curiosa mostra a Palazzo Clerici a Cuggiono.

Galleria fotografica Mostra fotografica "Vivere l'arte" 4 di 14

Una serie di opere d’ artisti famosi sono state reinterpretate con gli ospiti delle Case Famiglia del Gruppo Fondazione Mantovani Onlus – Sodalitas.

Per due giorni, la rassegna fotografica dal titolo “Vivere l’arte” è stata visitata da decine di persone, parenti e amici, incuriositi dall’originale messa in scena a cui si sono prestati gli ospiti , circa una sessantina tutti residenti nelle diverse strutture socio sanitarie del Gruppo.

I grandi capolavori di Renoir, Monet, Tiziano, Van Gogh, Cezanne, Botero, Caravaggio e tanti altri sono stati interpretati in modo, talvolta, volutamente anche auto ironico.

Un progetto che ha impegnato coordinatori, operatori, ospiti e famigliari delle Case Famiglia per diversi mesi – l’iniziativa è partita lo scorso marzo – e che si colloca all’interno delle numerose attività in cui è l’arte il filo conduttore. «La passione è per sempre – spiega i curatori della mostra – pertanto, in questo caso come in tante altre precedenti esperienze fortunate,il nostro compito è stato quello di risvegliarla. Negli ospiti che hanno preso parte a questo progetto, abbiamo rivisto quell’entusiasmo e quella luce negli occhi tipica di chi vive l’esperienza artistica in tutte le sue forme”.

Far sentire ‘vive’ le persone, non a caso, è la vera ‘mission’ del Gruppo Fondazione Mantovani Sodalitas, sviluppare attività di animazione e socializzazione che siano volte a valorizzare la figura dell’anziano e la sua crescita personale.