Da martedì inizia l’asfaltatura della Saronnese

Luoghi di Castellanza

Prenderanno il via martedì 24 ottobre (tempo permettendo) i lavori di asfaltatura del tratto della Saronnese compreso tra la rotatoria all’incrocio tra via Matteotti e via Per Legnano e la rotatoria all’incrocio tra via Bettinelli e via Milano.

I lavori di asfaltatura riguarderanno anche il primo tratto di via Milano dalla rotatoria all’incrocio con via Bettinelli fino al confine con il Comune di Legnano.

Per consentire l’effettuazione dell’intervento la viabilità veicolare sarà disciplinata come segue:

DIVIETO DI ACCESSO SULLA VIA SARONNO, nel tratto di strada compreso dall’intersezione rotatoria con la via Matteotti e via per Legnano e fino all’intersezione rotatoria con le vie Bettinelli e Milano, per il solo senso di marcia dei veicoli diretti verso Saronno;

DIVIETO DI TRANSITO SULLA VIA MILANO, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione rotatoria con la via Bettinelli e fino al confine con il Comune di Legnano, con esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso.

In tutti i casi saranno segnalati percorsi alternativi per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.