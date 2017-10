Da Varese a Lucca: la piramide di vetro al Lucca Comcs

pittori, quadri, dipinti, sculture

Molti varesini ricorderanno la grande piramide di vetro allestita nel cuore dei Giardini Estensi in occasione alla Varese Design Week 2017. Per diversi giorni la grande struttura fu protagonista di spettacoli suggestivi che trasformarono il parco del Comune in un teatro a cielo aperto.

Glass.Emotion Hall, questo il nome della piramide in vetro e acciaio, è pronta adesso per un nuovo viaggio: sarà collocata sulle Mura di Lucca al Baluardo San Regolo all’evento crossmediale più importante d’Europa e noto in tutto il mondo in scena dal 1 al 5 novembre.

Ubisoft e Neoludica Game Art Gallery hanno voluto includere la piramide di vetro nel progetto artistico espositivo di Assassin’s Creed Origins come ulteriore simbiosi fra tradizione storica e nuove tecnologie, collegando il mondo dell’architettura e del design a quello della game art e dei beni culturali. Il progetto della piramide di vetro è particolarmente interessante sotto un aspetto tecnico e simbolico, la Piramide al Baluardo San Regolo spicca in tutta la sua possanza.

«Le piramidi egizie sono il primo esempio di una combinazione di arte di alto profilo e alta tecnologia -spiegano Debora Ferrari e Luca Traini usando le parole del grande Nam June Paik- Mara e Roberto Torsellini hanno usato ingegno e genialità per questa costruzione che merita di essere spostata più volte per accogliere grandi nomi e grandi eventi e Ubisoft ha colto al volo l’importanza del ‘monumento’ per la mostra di Assassin’s Creed Origins, ambientato nell’Egitto Tolemaico».

Durante le giornate del festival dentro la piramide è previsto un palinsesto di spettacoli, concerti e performance live di game artist che disegnano dal vivo (tra cui il varesino Samuele Arcangioli) e musicisti famosi come il rapper Ghali che aprirà proprio il 1 novembre con una performance in piramide. Il video che lo annuncia ha raggiunto le 500mila visualizzazioni in pochi giorni. Torsellini Vetro è leader varesino nella produzione e fornitura di opere in vetro per l’edilizia e l’interior design da quasi 60 anni. Dalla fusione tra esperienza e innovazione, qualità dei materiali e progettazione all’avanguardia, è nato Glass Emotion, il brand di Torsellini Vetro che progetta prodotti su misura capaci di trasformare l’ambiente in emozione.

Qualche numero: Glass.Emotion Hall ha struttura a base quadrata di 8,5 metri per lato ed altezza 6 metri. Le pareti sono costituite da 12 lastre di vetro trasparente temperato e stratificato di dimensioni fuori standard circa 5 metri x 3. Il rivestimento della base è realizzato con moduli di vetro temperato e argentato che formano un pavimento di 70 mq di specchio. Le dimensioni sono circa un quarto di quelle della celebre piramide del Louvre di Parigi. Il peso complessivo della struttura è di 20 tonnellate.