Da Villa della Porta Bozzolo al Lago Maggiore

Una camminata, o un giro in bici, lungo venti chilometri.

Da Villa della Porta Bozzolo a Luino lungo la Valcuvia e la riva del Margorabbia.

IL PERCORSO

Il percorso da Villa della Porta Bozzolo a Luino può esser diviso in tre parti: un tratto lungo le viuzze dei paesi, la pista ciclo-pedonale della Valcuvia e da ultimo quella del Margorabbia. È tutto in sicurezza e per oltre 16 km fuori da ogni possibile contatto con le auto.

Dalla Villa alla ciclabile della Valcuvia

Sono circa 3 chilometri, tutti su strade poco transitate e nel percorso si possono vedere belle ville e il panorama della Valcuvia. Prendere la via Roma a fianco della villa. La si percorre fino in fondo e nel bivio con la strada per Arcumeggia andare dritto per via Marianne. Da lì si raggiunge la piccola frazione di Vergobbio e si prende la via Vidoletti percorrendola fino all’incrocio con la statale 394 a Cuveglio. Si attraversa per prendere poco più avanti, in prossimità del Tigros, la via Aldo Moro. La si percorre tutta per oltre 400 mt e prendere lo sterrato che conduce nella strada che porta a Cavona. Da lì parte la ciclabile della Valcuvia.

La ciclabile della Valcuvia

Sono circa sette chilometri interamente fuori dalle auto. Il tracciato si sviluppa tutto in mezzo alla natura. Si fiancheggia per lunghi tratti il torrente Boesio e si vedono un paio di fattorie. Grazie a un brevissimo tunnel si attraversa la statale 394 per poi proseguire su un brevissimo tratto sopra un marciapiedi nel comune di Rancio Valcuvia . Da lì la pista si ributta in mezzo ai campi e si prosegue in un tratto sopraelevato grazie a una passerella in legno. Il percorso prosegue di fianco a un altro torrente, il Rencina, che si accompagnerà fino alle porte di Grantola quando confluisce nel Margorabbia. Questo tratto della ciclabile è molto bello fino ad arrivare al laghetto di pesca sportiva La Sorgente. Ancora pochi minuti e si passa un nuovo tunnel per superare la strada che da Grantola porta alla 394. Inizia da qui la pista del Margorabbia intitolata a Silvio Fiorini.

La ciclabile del Margorabbia

Sono circa sette chilometri e ci porterà fino a dentro Luino. Corre quasi sempre lungo il fiume. Molto verde e per gran parte in mezzo ai prati e alle fattorie. Solo alle porte di Luino entra in un contesto più urbano lambendo alcune aziende.

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Situata nel comune di Casalzuigno, la villa è di proprietà del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

“Una dimora di campagna nel Cinquecento, – come si legge nelle pagine del sito ufficiale – fastosa residenza estiva nel Settecento, che racconta la storia di una ricca famiglia lombarda, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana”.

LA VALCUVIA

La Valcuvia è una valle distesa tra diversi monti. Il massiccio del Campo dei fiori e il Monte Nudo. È stata molto importante come presidio militare dalla fine dell’Ottocento fino alla Prima guerra mondiale.

“Antichi mulini, pareti di roccia, spettacolari panorami e stradine col sapore d’altri tempi. Questa settimana – scrivevamo nel 2013 – il #141tour ha visitato piccoli e grandi centri: Duno e il Monte San Martino con una storia ricca ed emozionante, la caratteristica Rancio Valcuvia dove le stradine si incrociano con i passaggi fluviali, Cuveglio con le sue frazioni Cavona e Vergobbio, Casalzuigno con la bellissima Villa Della Porto Bozzolo e l’arte del paesino di Arcumeggia, Brenta che si scopre piano piano tra le sue stradine e rilevano scorci molto belli. Cittiglio il grosso centro che però nasconde le cascate e si fa bella con la frazione di Vararo. E poi, l’ultima tappa della settima: Sangiano, un piccolo paesino a cui non manca nulla, nemmeno il sorriso delle persone. Luoghi da scoprire e luoghi più famosi per le loro bellezze che ricordano quanto sia bella la Valcuvia e i suoi monti”.

Qui trovate anche il resoconto di una serata con tante informazioni e link utili. Qui invece il link a un tour del 2015.

LUINO

Luino è la cittadina più grande della sponda lombarda del Lago Maggiore. Ha dato i natali a importanti scrittori come Piero Chiara, Vittorio Sereni, a tanti artisti come Enzo Iacchetti, Massimo Boldi e tanti altri.

Per informazioni: il sito del comune, Wikipedia, tutti gli articoli di Varesenews e la serata del 141tour.