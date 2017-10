Dafne è scappata per paura di un controllo di Polizia

busto arsizio varie

Emerge una versione ufficiale della scomparsa e del ritrovamento di Dafne Di Scipio, la 20enne di Busto Arsizio scomparsa nei boschi di Marnate la sera di sabato 14 ottobre e ritrovata nella serata inoltrata di lunedì 16 ottobre all’Autogrill di Castronno, sull’A8, in compagnia di un italiano e di un maghrebino.

Inizialmente si era pensato ad un rapimento da parte di appartenenti alla banda che spaccia all’interno dell’area verde detta “la sbarra”. Così almeno aveva pensato il suo fidanzato Matteo Brambilla che con lei si era recato nel luogo per acquistare stupefacenti per poi ritrovarsi con l’auto incendiata.

Da quanto è emerso dalle dichiarazioni rilasciate dalla ragazza e da uno dei due coi quali si accompagnava la ragazza ha raccontato di aver cercato di contattare telefonicamente gli spacciatori, ma di non averli trovati; di essere entrata nel bosco a cercarli e di aver udito, a un certo punto, una voce maschile che urlava “Gli sbirri, gli sbirri!” che lei ha attribuito al suo fidanzato; di essersi messa a correre, per timore di essere controllata, in direzione opposta a quella di ingresso; di essere uscita sulla pubblica via e di aver incontrato il soggetto di nazionalità italiana, da lei conosciuto e col quale si è allontanata.

La giovane ha negato decisamente di essere mai stata sottoposta a violenze o restrizioni della libertà e ha scoperto di essere cercata solo la mattina del 16 ottobre. Infine si è anche lamentata del clamore che si era generato a seguito delle dichiarazioni di Matteo Brambilla.

Il soggetto di nazionalità marocchina, sentito in qualità di indagato, si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre il giovane italiano, anche lui sentito in qualità di indagato, ha sostenuto di aver dato un passaggio a Dafne Di Scipio che era in compagnia del marocchino.