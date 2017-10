Dal 1° novembre arriva lo spazzino di quartiere

Grazie alla stretta di mano tra il Comune e Aemme Linea Ambiente, dal 1° novembre prossimo il servizio di pulizia manuale delle strade gallaratesi sarà potenziato: operatori di quartiere provvederanno infatti al mantenimento del decoro delle strade di maggiore passaggio o, comunque sia, di quelle interessate dalla presenza di determinati servizi nevralgici (uffici, banche, negozi, etc.).

Per tutto il periodo invernale e sino al 15 aprile, questa servizio sarà effettuato due volte la settimana, nella fascia oraria compresa tra le 13.30 e le 17.30, mentre nel periodo estivo (dal 15 aprile al 15 ottobre) gli addetti passeranno tre volte la settimana, nella fascia oraria tra le 14.30 e le 18.30.

Quest’ attività che è, appunto, destinata a rientrare stabilmente nel calendario dei servizi gallaratesi, non prevede solo la rimozione di cartacce e quant’altro dalle strade cittadine, ma anche lo svuotamento e la pulizia dei cestini ubicati nelle aree verdi pubbliche recintate. A svolgere tali servizi (ai quali si aggiungono l’apertura e chiusura quotidiana dei parchi pubblici recintati, nonché la rimozione delle foglie), non saranno gli addetti di Aemme Linea Ambiente, bensì alcuni cittadini di Gallarate svantaggiati ai quali il Comune, attraverso la propria ripartizione Servizi Sociali, offre questa possibilità d’impiego. Questi operatori ecologici di quartiere sono già stati assunti dalla cooperativa sociale dell’Orso Blu (Biella) che, individuata da Ala attraverso una selezione pubblica, si è occupata, appunto, di tenere i colloqui e d’inserire queste persone nel proprio organico.

«Come annunciato a fine luglio, dopo la stipula dell’accordo con Aemme Linea Ambiente -commenta il sindaco di Gallarate Andrea Cassani – parte il servizio sperimentale voluto dalla nostra amministrazione comunale, allo scopo di aumentare il livello di pulizia della città. Altro obiettivo, che possiamo dire sia stato raggiunto, era dare una opportunità lavorativa a cinque cittadini gallaratesi che diversamente graverebbero sui Servizi sociali>»

Il primo cittadino aggiunge che «l’operatore ecologico di quartiere, le cui mansioni andranno ad aggiungersi ai servizi già svolti da Aemme, potrà essere una figura di riferimento per i cittadini residenti che a lui potranno rivolgersi direttamente per esigenze legate all’igiene urbana».

La selezione del personale, precisa infine Cassani «è stata svolta dalla cooperativa che per conto di ALA ha poi assunto i nuovi addetti. Alle selezioni hanno preso parte persone indicate dai nostri Servizi sociali e persone che si sono presentate spontaneamente. Il risultato sono cinque nuovi posti di lavoro e, auspichiamo, una città più pulita».