Dall’Aspromonte a Palazzo Gilardoni, Tallarida diventa consigliere comunale

elezioni partici etc a busto arsizio

Da ieri Orazio Tallarida è un nuovo consigliere comunale di Forza Italia in surroga di Gigi Farioli, diventato assessore allo Sport e all’Educazione, e dopo la rinuncia di chi lo ha preceduto nelle preferenze. Sarà il secondo consigliere con questo cognome nella sala esagonale (l’altra è Francesca Tallarida, ndr).

Il lungo cammino di Orazio da Santa Cristina di Aspromonte si è concluso a Busto Arsizio nel 1972, città che l’ha adottato e dal quale non si è più spostato anzi, ha sposato una bustocca e qui ha costruito la sua vita con i due figli Samuele e Cristian.

Ha lavorato nella grande distribuzione per una nota catena di supermercati dove ha percorso tutta la trafila da semplice commesso a formatore dei caporeparto della gastronomia e, infine, responsabile del fresco Da qualche anno era in pensione e ha aumentato il suo impegno politico e nella società civile. Noto per il suo grande attaccamento alla figura di Silvio Berlusconi per il quale ha anche fondato il club cittadino di Forza Silvio.

Ecco le sue prime parole da consigliere: «Ci tenevo davvero tanto. Sono felice di questa opportunità ma continuerò ad essere uomo di partito che continuerà ad impegnarsi per le attività in provincia di Varese. Ringrazio Luca Marsico, Nino Caianiello e Lara Comi per il ruolo importante di cui mi hanno investito e che non smetterò di svolgere con Tiziano Canaglia e il gruppo dei giovani. Detto questo sarò al servizio di Emanuele Antonelli, che ho sempre sostenuto, e di Forza Italia per migliorare la vita dei miei concittadini».