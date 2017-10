Dall’emorragia celebrale alla rinascita. La storia del prof. Claudio Saita

Claudio Saita, docente universitario. Una anno fa, il 12 settembre 2016, è stato colpito da emorragia celebrale. Da allora ha raccontato il suo percorso di guarigione, i suoi successi, le sue sfide, attraverso il suo profilo Facebook, trovando la sostegno e forza anche grazie alle persone che hanno iniziato a seguirlo. Grazie al contributo della giornalista Maria Rosa Di Natale EmPress, ha raccontato la sua storia a DigitaLife. Con un obiettivo: a gennaio vuole tornare in aula ad insegnare.

«Ho scelto di raccontare su Facebook la mia storia, la mia malattia, perché ho visto che molte persone sono interessate a ciò che accade nella mia vita, nella vita che sto trascorrendo qui, per affrontare il mio percorso».

E ancora: «Il giorno che mi dovessi accorgere che sono diventato narcisista, che mi avvolgo su me stesso, che quello che scrivo è noioso e non interessa, smetto di scrivere. Prima usavo i social così tanto per fare, poi il Natale scorso è cominciata questa avventura di condivisione». La sua storia potete ripercorrerla nel video in apertura di questo articolo o cliccando qui.

