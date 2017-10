Danza terapia una “medicina” per curare il dolore

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Dopo il successo di Alzheimer Fest, proseguono le attività del Progetto Rughe per l’Alzheimer, nato dalla collaborazione fra Varese Alzheimer Onlus, Croce Rossa Comitato Locale Medio Verbano Gavirate, Comune di Gavirate e Pro Loco Gavirate.

Il 18 ottobre e fino a giugno, presso il Centro Terza Età Gaviratese, prosegue l’attività del Gruppo ABC: una psicologa abilitata conduce il gruppo dei familiari che hanno bisogno di aiuto per sostenere l’impegno di cura.

Il 27 ottobre alle 20,30 in auditorium a Gavirate lo spettacolo di danza che vuole dare voce alla tematica del tumore al seno, su quello che è per una donna la vita dopo la malattia, ricordando Aurella, una “danzatrice” che ci ha lasciato. Lo spettacolo non sembra avere attinenza con il progetto Rughe, invece le due situazioni sono accomunate dalla modalità di affrontare il dolore con una terapia non farmacologica, la danza, che viene praticata anche nei Circoli della Memoria di Varese Alzheimer.