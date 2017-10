Dargen D’Amico al Dj Set per la riapertura delle cantine

Dargen D'Amico alla Casa del Disco (inserita in galleria)

Sabato 21 ottobre inaugurazione ufficiale della nuova stagione delle Cantine Coopuf di Varese e dei week-end targati #SottoInteso, in cui si esibirà Dargen D’amico in versione Dj-set, dalle 22.00. Aprirà la serata il Dj varesino Davide Deiv Binda per un riscaldamento di tutto rispetto.

Dargen D’Amico, con otto album ufficiali all’attivo, tra cui due pietre miliari dell’hip-hop italiano come “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008), collaborazioni con artisti che includono tra gli altri Max Pezzali, Enrico Ruggeri, J AX, Perturbazione, Fedez, Andrea Mirò, Fabri Fibra è stato definito “menestrello post-moderno”, “cantastorie del ventunesimo secolo”, “folletto metropolitano”, “rapper in 3D”.

La prima di una rassegna di grandi serate che avranno luogo da ottobre a metà maggio con concerti e dj-set dei migliori artisti in circolazione nella scena italiana e non, in collaborazione con Madboys Eventi E Concerti e Twiggy Varese.

CANTINE COOPUF – VIA DE CRISTOFORIS 5, VARESE

INIZIO CONCERTO ORE 22.00

INGRESSO 10 EURO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/dargendamico/

EVENTO FACEBOOK https://www.facebook.com/events/506248653073477/