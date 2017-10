Deraglia una carrozza della metro verde, nessuna conseguenza per le persone a bordo

Foto varie

Stamattina, intorno alle 12, tra le stazioni di Udine e Cimiano M2, un guasto ha provocato il disallineamento del primo asse del terzo carrello di un treno provocando un deragliamento della carrozza. Il macchinista ha prontamente fermato il convoglio e interrotto la marcia. Le persone si sono recate al di fuori del mezzo senza conseguenze.

I tecnici, dopo i rilievi, stanno cercando di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. La circolazione della linea M2 è sospesa tra le stazioni di Udine e Cascina Gobba per verifiche tecniche. In superficie, nella tratta interrotta, è attivo un collegamento sostitutivo con autobus.

Assistenti alla clientela sono sul posto e alle stazioni interessate per dare informazioni. L’Azienda sta informando in tempo reale con annunci, news sul sito e App, sui monitor presenti in banchina e in stazione e risposte in tempo reale sul canale Twitter @atm_informa.