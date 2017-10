Derby da record, la Openjobetis straccia Cantù

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Derby trionfale per la Openjobmetis che travolge Cantù di 31 punti, record di sempre per quanto riguarda lo scarto a favore dei biancorossi nel match con i brianzoli. Varese scappa nel secondo periodo e poi aumenta progressivamente il punteggio fino anche a +34 nel tripudio di Masnago.

OPENJOBMETIS VARESE – RED OCTOBER CANTU’ 95-64 (20-16, 48-35; 70-45)

VARESE: Wells 5 (1-5, 1-1), Waller 18 (3-6, 4-8), Okoye 22 (2-7, 4-8), Ferrero 17 (4-5, 2-5), Cain 10 (4-6); Avramovic 5 (2-3, 0-3), Pelle 4 (1-2), Natali (0-1 da 3), Tambone 9 (2-2, 1-6), Hollis 5 (2-6). Ne: Ivanaj, Bergamaschi. All. Caja.

CANTU': Culpepper 16 (2-8, 2-7), Smith 7 (3-5, 0-4), Chappell 16 (3-6, 3-6), Burns 9 (4-9, 0-3), Crosariol 2 (1-3); Cournooh 9 (3-3, 1-2), Parrillo 3 (1-2 da 3), Qualls (0-2), Thomas 2 (1-7, 0-2). Ne: Tassone, Maspero, Raucci. All. Sodini.

ARBITRI: Mazzoni, Vicino, Quarta.

NOTE. Da 2: V 21-42, C 17-43. Da 3: V 12-32, C 7-25. Tl: V 17-20, C 9-19. Rimbalzi: V 51 (13 off., Okoye 18), C 40 (11 o., Chappell 10). Assist: V 17 (Wells 5), C 11 (Cournooh, Crosariol 3). Perse: V 10 (Okoye, Tambone, Hollis 2), C 15 (Chappell 6). Recuperate: V 8 (Natali, Okoye 2), C 3 (Culpepper 2). F. tecnico: Culpepper (9.40). F. antisportivo: Okoye (16.01), Cournooh (32.24). Usc. 5 falli: Waller. Spett.: 3.764. Incasso: 58.074 euro.