DirettaVN: è il giorno di Varese-Cantù

Derby numero 140 tra Pallacanestro Varese e Pallacanestro Cantù. La partita, forse, più attesa della stagione va in scena al PalA2a dalle 20,45 di questa sera, lunedì 16 ottobre. Un match che la Openjobmetis deve provare a vincere a tutti i costi dopo le due sconfitte iniziali – contro le imbattute Venezia e Milano – e in vista del match contro la terza capolista Brescia.

Alla vigilia la gara sembra mettere di fronte due avversarie diametralmente opposte nella costruzione e nel modo di giocare. Più organizzata e profonda Varese, anche allenata da un coach espertissimo (Caja), più talentuosa e istintiva Cantù che si affida all’esordiente Sodini. Il match sarà diretto dai signori Mazzoni, Vicino e Quarta.

Ricordiamo che il derby è sottoposto a una serie di limitazioni messe in atto dai responsabili dell’ordine pubblico. Pochissimi i tifosi ospiti presenti; a Masnago saranno chiuse dalle 18,15 via Vellone e via Stadio mentre i botteghini chiuderanno alle ore 20, ben 45′ prima della palla a due. Chi dovrà accedere al parterre lo potrà fare solo dall’ingresso nord, verso la scuola Vidoletti.

Il derby di Masnago sarà raccontato, azione dopo azione, da VareseNews attraverso il consueto liveblog.