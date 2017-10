“Dobbiamo controllare le polveri sottili in casa”, ma è una truffa

Si spacciano per tecnici dell’Arpa o dell’Ats che devono controllare la presenza di polveri sottili all’interno delle abitazioni, ma sono truffatrici che aspettano solo di poter entrare nelle case per rubare.

Per questo Arpa e Ats invitano tutti i cittadini a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine chiunque si presenti a nome di una delle due Agenzie. Si raccomanda dunque la massima attenzione e di non far entrare nessuno estraneo in casa. Né Arpa né Ats hanno incaricato i propri tecnici ad effettuare simili attività di monitoraggio nelle case dei privati residenti in qualsiasi provincia lombarda.

Un tentativo è stato scongiurato ad Albino nei giorni corsi ma le due donne, di giovane età, sarebbero ancora in azione in queste ore, stavolta nella zona di Ponte san Pietro.