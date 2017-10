Tempo libero generica

Dolcetto o scherzetto? E’ arrivata la notte di Halloween e gli eventi in tutta la provincia sono tanti. Si parte dal pomeriggio con “storie da paura” o visite guidate all’insegna del mistero fino alle serate in maschera.

Ecco qualche idea per trascorrere la notte più “spaventosa” dell’anno:

Cunardo - Halloween cunardese in programma per martedì e mercoledì alla Baita del Fondista, dalle 16, cena su prenotazione. - Tutto il programma

Buguggiate - A Buguggiate è una tradizione e anche quest’anno si ripete la notte del 31 ottobre: ovvero la Notte delle Lümere e il falò del Samain. Si accendono fuochi, si portano in corteo zucche illuminate ma si dedica anche un momento alla preghiera. – Tutto il programma

Varese - Martedì 31 ottobre, dalle 15 il Centro Commerciale Le Corti festeggia Halloween, la giornata più magica e spaventosa dell’anno. In programma laboratori gratuiti dove si potranno creare maschere “mostruose” e traccabimbi - Tutto il programma

Albizzate – Martedì 31 ottobre alle ore 16 e 15 le lettrici amiche della biblioteca e progetto Zattera presentano Storie di paura: lettura animata e laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. In biblioteca.

Gavirate – Appuntamento da brivido per tutti i bambini martedì 31 ottobre alle 16.30 in Biblioteca con tante storie da paura nello spettacolo: “Mamme, mummie e zucche”… con Paolo Colombo – Tutto il programma

Galliate Lombardo - Galliate Lombardo si trasforma in un “paese da paura”. La Protezione Civile di Galliate, in collaborazione con la nuova Pro Loco, organizza martedì 31 ottobre una grande festa di Halloween per tutta la famiglia. Alle 20.30 apre il “percorso della paura” in via Ferrari con ingresso dal Comune di Galliate. Alle 21 festa in piazza con dolcetto o scherzetto, castagne, vin brulè e …pozioni magiche. – Tutto il programma

Biandronno – Martedì 31 ottobre arriva una notte da brividi per grandi e piccini nel Bosco del Fauno a Biandronno con l’Halloween Party. Dalle 18.00 incontro vicino al Falò per un racconto da brividi con cioccolata calda e a seguire Truccabimbi horror. Per tutta la serata ci sarà un ricco stand gastronomco e tanti dolci. Al parcheggio comunale di Biandronno.

Casalzuigno - A Villa Della Porta Bozzolo appuntamento mercoledì 1 novembre per i più piccoli dalle 14 alle 17. L’antichissima paura del Lupo sarà protagonista di un’avventura fra le sale della villa, alla scoperta di un antico diario lasciato dal giovane Gianangelo trecento anni fa e delle tracce del pericoloso lupo leggendario della Valcuvia. Poi tutti in laboratorio per raccontarci storie di licantropi e costruire amuleti magici per combattere contro i mostri. – Tutto il programma

Porto Valtravaglia - Alle 16 e 30 Kids party al Kiosk di Punta Molino con merenda per tutti, truccambimbi e tanto altro. Dalle 19 e 30 aperitivo in maschera per i più grandi.

Gornate Olona - Il Monastero di Torba a Gornate Olona, il Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano immerso nei boschi del parco archeologico di Castelseprio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco farà da cornice alla notte più spaventosa dell’anno. Martedì 31 ottobre 2017, verranno svelate le storie e i racconti più oscuri di questo affascinante luogo millenario, attraverso due percorsi differenti, uno nel pomeriggio previsto per i bambini e uno per gli adulti, al calar della sera. Dalle ore 14.30 – Tutto il programma

Somma Lombardo - “La notte di Halloween”, a partire dalle ore 17 il centro della città si popolerà di mostri, streghe e creature della notte che troveranno artisti di strada, bolle magiche, trucca bimbi, ballo delle streghe, punti ristoro, musica e tante altre attrazioni. E si andrà avanti tutta la sera - Tutto il programma

Busto Arsizio – Il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospiterà, la sera di martedì 31 ottobre (giorno in cui gli eccessi sono permessi), la rappresentazione teatrale “The Rocky horror Picture show” di Jim Sharman. – Tutto il programma

Tradate - Martedì 31 ottobre Tradate diventerà teatro di un’appassionante e golosissima “Caccia al Dolcetto” grazie all’intraprendenza ed alla collaborazione dei commercianti dei centri storici della città. Dalle 15.00 fino alle 19.00 grandi e piccini potranno recarsi presso i diversi punti vendita aderenti all’iniziativa e, alla formula magica tradizionale “Dolcetto o Scherzetto?” riceveranno in regalo tante deliziose sorprese e si vedranno “timbrare” la piccola zucca disegnata accanto al nome del negozio visitato. – Tutto il programma

Gerenzano – Notte delle streghe al Parco degli Aironi, dalle 18.15 parte un’escursione guidata dai naturalisti alla scoperta dei suoni, delle tracce di animali e della vita notturna del parco. Munirsi di torcia elettrica. Ritrovo alle ore 18.15 presso il punto ristoro del Parco (Via Inglesina, Gerenzano -VA). Dopo una gustosa merenda a base di The caldo e dolcetti, si partirà alla scoperta del Parco. Termine alle ore 20.00. Info www.parcoaironi.it.

SERATE

Varese – Halloween Night con dj set di Teo Candiani al Twiggy Cafè di Varese.

Albizzate - Serata al Circolo The Family di Albizzate. Al locale serata con la Horror Run 2017 e concerto Gli Animali Fantastici del Sudamerica – Tutto il programma

Busto Arsizio - Il Circolo Gagarin si trasforma per una notte in cosmonauta zombi, pronto a una notte fantasmi, streghe, licantropi, vampiri e compagnia danzante. A far ballare tutta la notte saranno il garage misto dub e spruzzato di rhythm&blues del power trio The Scientifics e la sapiente miscela di funk, rocksteady, caribbean delights e tanto altro di Soul Finger. - Tutto il programma

Busto Arsizio – Martedì 31 ottobre 2017, al Museo del Tessile di Busto Arsizio, si festeggerà la quinta edizione del “Capodanno Celtico -Samonios” organizzato dall’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys! Una notte di festa e di emozioni: musica, due concerti, danze, teatro, cibo e un grande falò. Un mix perfetto di modernità e antiche leggende.- Tutto il programma

Cardano al Campo – Halloween in giallo con Cena Vegana + Staffetta Letteraria. L’abituale appuntamento mensile con “Le Ricette del Maresciallo – Cene Vegane al Circolo” arricchito con una Staffetta Letteraria che coinvolgerà 5 grandi autori nazionali di Gialli-Noir. Con un ritmo sorprendente presenteranno 5 delle loro opere alternandosi con le portate della Cena Vegana. – Tutto il programma

Castelsteprio - Halloween party al Ponderosa. Quest’anno il Ponderosa si trasformerà in un bizzarro Museo degli Orrori. Dalle 22 e 30 – Tutto il programma