“Domenica il Bici Day. E da lunedì che facciamo?”

viale milano gallarate asfaltatura

Riceviamo il comunicato di Sinistra Italiana Gallarate

Domenica 15 ottobre il centro città ospiterà una giornata sull’uso delle due ruote in sicurezza.

E poi? Lunedì?

Gallarate ritornerà quella città congestionata, inquinata in modo sempre più drammatico.

Non si può sempre e solo intervenire sull’emergenza: è indispensabile prendere provvedimenti a lungo termine, bisogna attuare il piano urbano del traffico obbligatorio per i comuni con più di 30.000 abitanti.

E’ necessario coordinare un insieme di interventi per migliorare l’insicurezza dei ciclisti e dei pedoni, coordinare l’uso dei mezzi pubblici (da favorire anche nelle nuove forme più rispondenti alle esigenze quotidiane) e dei mezzi privati.

Vogliamo essere propositivi: si riapra un dibattito sulla viabilità nel suo complesso, coinvolgendo i gallaratesi, le forze partitiche e sociali, partendo dai rioni, ascoltando le criticità per poi arrivare a realizzare un Piano urbano del traffico partecipato.

Di fronte a ciclisti e pedoni che troppo spesso vengono feriti e talvolta muoiono sulle nostre strade cittadine, di fronte a una pericolosità che si fa ogni giorno più preoccupante, è necessario intervenire al più presto, soprattutto individuando i punti nevralgici che hanno bisogno anche della costante presenza della nostra Polizia Locale, per imporre il rispetto delle regole stradali. Altro che presidi localizzati, in un unico punto immobile, a poca distanza dal caos e dai pericoli.

Sinistra Italiana Gallarate