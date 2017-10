Domenica visite dell’udito gratuite ai giardini Montanelli

Foto varie

Domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 20, presso i Giardini Montanelli (ingresso via Manin, angolo Bastioni di Porta Venezia), sotto i gazebo allestiti dalla Croce Rossa, i cittadini potranno sottoporsi a controlli gratuiti dell’udito e a una visita audiologica con i medici della Fondazione Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. L’iniziativa dal titolo “Nonno ascoltami!” è realizzata dall’Associazione Nonno Ascoltami con il patrocinio di Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute e del Comune di Milano e con il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Milano è la 24ma tappa di un tour nazionale iniziato da Torino, L’Aquila e Brindisi il 24 settembre. Complessivamente arriverà a toccare 15 regioni e 36 piazze coinvolgendo 10 milioni di abitanti, 50 strutture ospedaliere, 150 medici specialisti, 200 specialisti dell’udito e oltre 1.000 volontari.

L’evento, presentato oggi a Palazzo Marino, è promosso grazie al sostegno di Audika. Fondamentale per la sua realizzazione il sostegno da parte dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) di cui “Nonno Ascoltami!” è interlocutore ufficiale e ambasciatore per l’Italia. Ogni anno infatti l’associazione si fa promotrice della Giornata dell’Udito, importante iniziativa a sostegno del “World Hearing Day”, indetto dall’Oms il 3 marzo di ogni anno.

L’ipoacusia colpisce circa 360 milioni di persone nel mondo, oltre 7 milioni solo in Italia. Ogni giorno nel nostro Paese 30 persone scoprono di avere un disturbo uditivo, un problema che coinvolge due persone su tre oltre i 65 anni. Di questi il 75% non porta una protesi acustica e in genere impiega tra i 5 e i 7 anni prima di accettare il problema rivolgendosi a uno specialista (Dati Anifa Assobiomedica).