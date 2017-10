Le Domeniche Teranga, arriva l’aperitivo dell’accoglienza

Teranga è una parola senegalese che si può sommariamente tradurre come ospitalità ma che in realtà esprime molto di più e significa accoglienza, attenzione, rispetto, gentilezza allegria e il piacere di ricevere un ospite nella propria casa.

Questo è lo spirito che anima il movimento Ubuntu la Cooperativa sociale Ballafon e la Coopuf I.C. nell organizzare le “domeniche Teranga”. L’incontro tra popoli e culture diverse per raccontarsi confrontarsi esprimere dubbi e perplessità sulla bellezza dell’accoglienza e dell’essere accolti.

«Le domeniche come giorno di riposo e riflessione nell’ora dell’aperitivo sorseggiando e assaggiando tipiche pietanze che gli ospiti porteranno per farci conoscere le loro abitudini e usanze, un modo per viaggiare restando a casa e conoscere culture e popoli lontani ma vicini nel condividere gl stessi luoghi. Un diverso modo di relazionare che avvicina le diversità e fa accetare l’altro come parte di sé. Gli incontri vedranno susseguirsi momenti di arte, come linguaggio universale, e momenti di confronto e dibbatito sui problemi edell’accoglienza. Musica pittura cinema teatro saranno il collante per unire le culture e vivere insieme momenti gioiosi con il piacere dell’accoglienza».

Primo appuntamento domenica 22 ottobre dalle 17.30.

Aperitivo etnico : offerta 5€

18h – Presentazione progetto TERANGA

18h30 . Valentin Mufila e la Ballafon band

musiche dall’africa.

Le offerte raccolte serviranno per finanziare progetti di accoglienza