Donare è una festa: sabato “Il giorno del dono” in piazzetta della Pace

Vedano Olona - Giorno del dono 2017

Donare arricchisce, fa crescere tutta la comunità e rende ogni cosa migliore. Nel “Giorno del Dono 2017″, le associazioni vedanesi hanno presentato con una conferenza stampa la bella iniziativa che sabato 7 ottobre animerà dalle 10 alle 18 piazza della Pace, .

“Oggi è la giornata dedicata a chi fa del Dono una pratica quotidiana – ha detto Paolo Hénin, presidente dell’Avis di Vedano Olona e portavoce dell’iniziativa – Mentre nel nostro Paese sono in corso molteplici iniziative per sottolineare questa nuova ricorrenza, presentiamo la manifestazione che vedrà in piazza ben 26 soggetti, associazioni che operano in paese ma anche il Comune di Vedano Olona, la scuola e altri gruppi che sono impegnati nel campo del dono, della solidarietà e del volontariato”.

Tutti insieme per una manifestazione pubblica con la presenza di gazebo, banchetti, manifesti, punti di ritrovo dove ogni partecipante potrà incontrare i cittadini vedanesi, presentare e ascoltare le attività svolte in paese, raccontare interventi di solidarietà, illustrare progetti di volontariato, proporre iniziative e sensibilizzare al valore, alla cultura e alla bellezza del dono.

Nel corso della giornata si esibiranno, con musica, canti, balli giochi ed intrattenimenti vari gruppi: “I Pizzicarelli”, il Centro Rieducazione Equestre “L’Arca del Seprio”, i “tritaJaz” – Musica semplice, i CantaVedano, Cuorieroi Per Bambini Eroi e la “Tac Tic Band” della Nostra Famiglia.

“E’ una bella iniziativa – dice il sindaco di Vedano Olona, Cristiano Citterio – che per la qualità e il numero di soggetti presenti diventa quasi un forum della solidarietà e del volontariato: ventisei i soggetti coinvolti, tra cui anche l’Amministrazione, che sarà presente con un punto informativo sulla possibilità di inserire sulla carta doi identità il proprio assenso alla donazione degli organi”.

Paola Tadiello, dirigente dell’Istituto comprensivo, ha voluto sottolineare il grande lavoro che si sta facendo nelle scuole su questi temi anche grazie all’Avis vedanese, impegnata da anni in progetti didattici ed educativi sulla donazione di sangue, ma non solo.

“E’ davvero una meravigliosa occasione per far conoscere a tutti i cittadini la bella realtà del volontariato vedanese, una risorsa per tutta la comunità”, ha detto l’assessore ai servizi alla persona Marzia Baroffio, invitando i cittadini a parrtecipare, anche come forma di ringraziamento e riconoscimento a chi quotidianamente si impegna per gli altri senza chiedere in cambio niente.

Ecco dunque le ventisei organizzazioni che, facendo rete, hanno permesso di dare vita alla Giornata del Dono e che sabato in piazzetta della Pace saranno a disposizione di chiunque voglia conoscere più da vicino questo flusso continuo di generosità e solidaretà che anima il paese.

Ci saranno A.D.M.O. (Associazione Donatori Midollo Osseo), A.I.D.O. (Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule), A.M.E.V.O. (Associazione Micologica Ecologica Vedano Olona), Associazione Fiera di San Pancrazio, Associazione Insieme per la Scuola di Vedano Olona, Associazione La Nostra Famiglia, AUSER Insieme Circolo Vela, A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue – Comunale Vedano Olona), Banco Alimentare non solo pane, CARITAS Ambrosiana Vedano Olona, Centro Rieducazione Equestre “L’Arca del Seprio”, Centro Sociale Villa Spech, Comune di Vedano Olona, Cuorieroi Per Bambini Eroi, Filarmonica Ponchielli, Gruppo “I pizzicarelli”, I CantaVedano, Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico”, Piccolo Cantiere delle Arti Varie, Pro Loco Vedano Olona, Protezione Civile, Scuola di Lingua Italiana per Stranieri, Solidarietà Alpina, “Tac Tic Band” – (“La Nostra Famiglia”), “tritaJaz – Musica semplice” e U.N.I.T.A.L.S.I.

“Tutti insieme – spiegano gli organizzatori – per dare voce alla grande quantità di dono già presente nell’agire quotidiano di ognuno e nella vita della comunità, in tutte le sue diverse forme (dono di denaro, di tempo, di competenze, di beni, di parte di sé, …), raccontando le cose belle che si fanno; testimoniare il valore di un impegno civile volontario, libero, solidale e gratuito per il bene di tutti; affermare che il dono produce relazioni e fa comunità e che fare del bene fa stare bene tutti e anche per “mettere in rete” le buone prassi orientate al dono”.

L’evento vedanese si colloca tra le tante altre manifestazioni in corso in tutta Italia, ed è stato segnalato all’Istituto Italiano della Donazione per essere inserito nel “2° Giro dell’Italia che dona”.