Donna investita su viale Borri, traffico in tilt

incidente alba ambulanza

Una donna di 36 anni è stata investita da un veicolo in piazzale Rodolfo Crespi a Busto Arsizio, a metà del trafficato viale Borri,

È successo alle 7 e mezza del mattino. L’incidente ha anche causato lunghe code. sull’asse di attraversamento a Est del centro storico.

Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza, in codice giallo. La donna è stata portata poi in ospedale a Busto intorno alle 8: per fortuna non ha riportato ferite gravi.