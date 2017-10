“Don’t walk in vain”: Fabrizio Decio presenta il suo ultimo libro

istituto alberghiero

“Spero che questo testo sia un nuovo inizio per te”. Ecco l’incipit del nuovo libro di Fabrizio Decio, intitolato: “Don’t walk in vain. Coaching, il tuo compagno di viaggio” (pp. 200, Edizioni dEste, disponibile anche in ebook).

L’ultima fatica editoriale di Decio, coaching trainer per Formazione Personale e Vice Presidente dell’International Coaching University, verrà presentata al pubblico giovedì 26 ottobre presso il De Filippi di Varese alle 18.30 (a seguire, aperitivo organizzato dagli studenti).

Il volume raccoglie testimonianze, racconti e case history di sviluppo, conoscenza di sè e numerosi processi di trasformazione personale; in un’ampia carrellata di esempi concreti si delinea il lavoro e il compito del coach che fornisce uno specifico supporto verso l’acquisizione di un più alto grado di consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia e autonomia.

Il Preside Giovanni Baggio commenta: “Siamo particolarmente fieri di questa presentazione al pubblico e occasione di dibattito. Insieme con Fabrizio Decio stiamo intraprendendo numerosi cammini di formazione, educazione e riscoperta motivazionale dei nostri adolescenti. Sono convinto che queste opportunità di confronto e di approfondimento costituiscano un valore aggiunto nell’offerta scolastica del nostro Istituto”.

Fabrizio Decio si laurea alla Cattolica di Milano e dal 1994 al 2001 è membro di vari consigli di amministrazione. Dal 2005 al 2008 è Responsabile delle Relazioni Esterne per la Fondazione Italia-Cina, con Cesare Romiti alla Presidenza. Nel 2007 ottiene il titolo di Professional Coach presso l’International School of Professional Coaching. Quattro anni dopo fonda ICU, International Coaching University. Nel marzo del 2012, come direttore dei programmi ICU, apre Campus Italia. Dal 2013 è professore al Master in Coaching alla Business School ESEM di Madrid. Dal 2014 è docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Vive in due diverse nazioni, parla cinque lingue e lavora in quattro continenti.