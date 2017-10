Dopo le imbiancature delle aule, a Moriggia si festeggia con la castagnata

Foto generiche di castagne

Prima le imbiancature, poi la festa. L’attivissima Associazione Genitori della Scuola Don L. Milani di Moriggia non sta ferma un minuto e questo autunno 2017 lo dimostra: prima papà e mamme si sono impegnati nelle tinteggiature delle aule, mentre domenica 15 ottobre terranno la tradizionale festa autunnale, con castagnetta e “caccia nel bosco”.

Galleria fotografica genitori Moriggia impegnati nelle imbiancature 4 di 7

A fine settembre i genitori si erano messi d’impegno garantire «l’imbiancatura delle aule che si trovano nell’ala vecchia del plesso scolastico, le cui condizioni richiedevano un intervento prioritario». Avevano anche sostituito le scaffalature dove viene riposto il materiale scolastico, che ormai erano danneggiate. Un intervento fatto a beneficio degli ambienti scolastici frequentati dai loro figli, ma in generale per la scuola, visto che i figli passano (ad altro ciclo scolastico) ma le aule restano (per altri bambini che arriveranno).

I genitori hanno potuto lavorare grazie al materiale necessario all’imbiancatura fornito dall’amministrazione comunale e anche all’appoggio delle insegnanti, a cui è andato un sentito ringraziamento.

genitori Moriggia impegnati nelle imbiancature

E dopo il lavoro, ora è il momento della festa, fissata per domenica 15 ottobre, dalle 14.30. Con caldarroste preparate dalla

eccezionale “CaldarWash”, «fragranti e sfornate alla velocità della luce», ottimo vino astigiano in damigiana (per papà e mamme), pop corn e zucchero filato, torte della Mamma, mercatino di Halloween, laboratori artistici sempre a tema “Halloween”, Caccia-Campestre o passeggiata nel bosco aperta a tutti, castagnata a scuola