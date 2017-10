DSA: diverse strategie d’apprendimento. Una settimana di incontri

dislessia generica

Da lunedì 2 ottobre a domenica 8 ottobre, AID, Associazione Italiana Dislessia promuoverà a Varese e in contemporanea in altre 87 città italiane, oltre 400 tra eventi, laboratori e spettacoli, in occasione della 2° Settimana Nazionale della Dislessia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e accrescere la consapevolezza riguardo i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e si svolge in concomitanza con l’European Dyslexia Awareness Week .

“DSA? Diverse Strategie d’Apprendimento” sarà il tema filo conduttore della settimana che quest’anno vuole soffermarsi sulle potenzialità dei bambini e dei ragazzi con DSA: comprendere le loro difficoltà e il loro modo di pensare, creativo e divergente, permette di trovare nuove risorse e di fare la differenza, nel percorso verso l’inclusione e il successo scolastico e lavorativo.

Da qui l’idea di leggere l’acronimo che identifica i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, DSA, da un altro punto di vista: “DSA? Diverse Strategie di Apprendimento”.

Di seguito gli eventi in evidenza:

Martedì 3 ottobre – h 21.00 / 23.00

Scuola secondaria di I grado ”Anna Frank” – Via Carnia 155 – Varese

DSA: l’importanza degli aspetti emotivi e relazionali

Relatore: Dott.ssa Veronica Alini

Introduce la serata il Prof. Cristiano Termine

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione

In collaborazione con ASSOCIAZIONE CULTURALE DON LUIGI MARI di Brebbia

Venerdì 6 ottobre – h 21.00 / 23.00

Auditorium, Scuola secondaria di I grado “Don G. Macchi” – Piazza A. Moro, 1 – Brebbia

DSA: DA DIFFICOLTÀ A OPPORTUNITÀ

Serata di sensibilizzazione sugli aspetti motivazionali e strategici negli studenti con DSA

Relatore: Dott. Filippo Barbera

Maestro elementare, dislessico, specializzato in Psicopatologia dell’Apprendimento, da oltre cinque anni svolge un’intensa attività di studio sui DSA e di sensibilizzazione nelle scuole del territorio nazionale

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione

Sabato 7 ottobre h 10.00 / 12.00

Cinema Silvio Pellico – Via S. Pellico 4 – Saronno

VI RACCONTO LA MIA DISLESSIA

Testimonianza di Martina Ferrari

25 anni, dislessica, laureata in Scienze dell’Educazione, insegnante e rappresentante del Gruppo Giovani AID, Martina porterà la sua testimonianza sulla dislessia, confrontandosi con studenti, docenti e genitori.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione

Sabato 7 ottobre h 15.00 / 18.00

Scuola secondaria di I grado ”Anna Frank” – Via Carnia 155 – Varese

Presentazione di software compensativi per l’autonomia degli alunni con DSA

Grazie alla collaborazione di Formatori e Volontari AID, saranno allestite delle postazioni con computer per illustrare e far sperimentare a ragazzi, genitori e docenti software utili a compensare le difficoltà dei ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Si consiglia di portare una chiavetta USB vuota su cui caricare i programmi gratuiti!

Ingresso libero

Per maggiori informazioni: varese@aiditalia.org