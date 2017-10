Due band e una festa di Halloween nel weekend del Gagarin

Foto varie

Cosa succede questa settimana al circolo Gagarin? Venerdì c’è un concerto con due band luminose, suoni delicati da una parte e un piglio “tropicale” e multicolore dall’altro.

Le band sono Lylo e Hit Kunle, locali i primi, veneti i secondi. sotto trovate qualche preziosa informazione in più. Sabato e domenica il Circolo sarà il luogo di socialità e incontro che ormai conoscete, senza particolari iniziative. Martedì 31 ottobre invece ci sarà una grande festa di Halloween.

Riguardo i corsi, stiamo ricevendo tante iscrizioni e se avete fatto un pensiero sul corso di produzione di musica elettronica, sul corso di cucito o su quello sui pennuti della provincia di Varese, vi consigliamo di prenotare il vostro posto.

Ricordiamo a tutti che Circolo Gagarin è affiliato ad ARCI ed è la sede dell’Associazione di Promozione Sociale “26per1″. L’accesso a tutte le iniziative è consentito ai soli soci ARCI.

Il 01 ottobre si è aperto il nuovo tesseramento 2017/2018, che sarà valido fino al 30 settembre 2018, quindi per l’intera stagione di Circolo Gagarin. La quota di tesseramento è immutata a 10 euro e come sempre permette l’accesso ai cinquemila circoli sparsi per il territorio nazionale. Per info sul tesseramento: info@circologagarin.it