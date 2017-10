Due nuovi assessori per la Giunta Cavallin

Induno Olona - Municipio

Doppio cambio di assessori per la Giunta di Induno Olona.

Ieri il sindaco Marco Cavallin ha nominato Cecilia Zaini assessore ai Servizi alla persona, in sostituzione di Monica Colognese, ed Emanuele Marin assessore alla Cultura, sport e associazioni al posto di Stefano Redaelli.

Un piccolo rimpasto di Giunta che non ha alla base motivazioni politiche o di programma, ma impegni professionali dei due assessori uscenti che infatti restano nel gruppo che sostiene la Giunta Cavallin, alla guida di Induno Olona dal 2014.

«Do innanzitutto il benvenuto ai nuovi assessori Zaini e Marin, che entrano in una squadra forte e coesa – commenta il sindaco Marco Cavallin, in una nota diffusa questa mattina – e voglio al contempo esprimere un sentito ringraziamento agli assessori uscenti, Colognese e Redaelli, che hanno reso un gran servizio a Induno nella mia Giunta e in quella della compianta Maria Angela Bianchi, dal 2009 al 2014 e che oggi, per necessità di dedicarsi alla propria professione a tempo pieno, escono dalla Giunta. Entrambi rimarranno comunque nel gruppo di persone in questi anni all’opera per la buona amministrazione del nostro paese e continueranno, con la loro esperienza, il loro entusiasmo e le loro competenze a darci una mano, sia pure senza incarichi di prima linea. Ai nuovi entrati, Cecilia Zaini ed Emanuele Marin, consiglieri comunali in carica, auguro un buon lavoro e sono certo che in questi venti mesi che mancano alla fine dell’amministrazione sapranno imprimere un’impronta personale e positiva agli assessorati che da oggi guideranno e che sono stati così ben diretti in passato”.

(Emanuele Marin e Cecilia Zaini)

Cecilia Zaini, laureata in filosofia, sposata e mamma di quattro figlie, viene eletta per la prima volta in Consiglio Comunale nel 2014 ed è stata in questi anni presidente del Consiglio comunale e dal 2016 consigliera delegato ai Servizi educativi; assume ora l’incarico di assessore ai Servizi alla persona.

«Una delega importante – dice Cavallin – che raggruppa molti servizi e che è stata battezzata in questo modo proprio per sottolineare l’intento della nostra amministrazione di costruire attorno al cittadino indunese una rete di servizi e protezione attenta ed efficiente. Prima di lei, l’assessorato era stato guidato dal 2014 al 2016 da Maria Angela Bianchi, cui era subentrata appunto Monica Colognese».

Emanuele Marin, ingegnere ambientale, classe 1974, consigliere comunale capogruppo della lista “ViviAmo Induno Olona”, assume l’incarico di assessore alla Cultura, sport ed associazioni: «Deleghe su cui le ultime amministrazioni indunesi, dal 2004 in poi, hanno sempre investito particolare attenzione e risorse per facilitare il consolidamento di una consapevolezza civica indunese moderna e inclusiva».

Monica Colognese, docente di religione presso la scuola Passerini, rimarrà consigliere comunale di maggioranza per la lista “ViviAmo Induno Olona”, mentre Stefano Redaelli, autore televisivo, che era assessore esterno, rimarrà direttore responsabile dell’informatore comunale “Induno Notizie”.