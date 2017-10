Due passi in compagnia, in montagna o in città

Si torna all’ora solare e si aspetta la notte di Halloween. Un fine settimana ricco di iniziative quello in provincia, ecco gli eventi in programma:

SPOSTATE LE LANCETTE

Torna l’ora solare e, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, più precisamente alle 3.00, sposteremo le lancette di tutti i nostri orologi indietro di un’ora. – Tutte le informazioni

METEO – Sabato 28 ottobre in parte soleggiato con transito di nubi medio-alte, traslucide, a tratti estese. Temperature stazionarie. Domenica soleggiato e nuovamente ventilato da Nord fino in pianura. Rialzo termico per favonio. Alcune nuvole di passaggio su Alpi e Prealpi ma asciutto. – Maggiori informazioni

Sacro Monte - Venite al Sacro Monte con noi! Domenica vi invitiamo per una passeggiata tutti insieme; quest’anno il nostro giornale ha compiuto 20 anni e abbiamo pensato di festeggiarlo una volta in più facendo una grande “foto di fami glia” con tutti voi. Per farla, abbiamo pensato di fare una “scampagnata” speciale - Tutte le informazioni e iscrizione gratuita

Sacro Monte – Nell’ambito dell’edizione 2017 di #Cultcity Varese, due visite speciali per intraprendere un vero e proprio viaggio attraverso le collezioni d’arte di Casa Museo Lodovico Pogliaghi. La prima è per domenica 29 ottobre, alle 15.00, si parte per un “Viaggio in Oriente” attraverso la Collezione Pogliaghi: un approfondimento, a cura della dottoressa Federica Grossi, ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano – Tutto il programma

Brinzio – Seconda giornata del nostro CastagnaDAY, organizzato dal Consorzio Castanicoltori e tante le proposte per passare una bella giornata d’autunno. Appuntamento per domenica 29 ottobre all’Oratorio di Brinzio dove ci saranno le caldarroste, visite guidate, intaglio del legno di castagna e ricco menù.

Varese - Da giovedì 26 a domenica 29 ottobre 2017, nella cornice di Piazza Monte Grappa a Varese, arriva la ventesima edizione di “Trentino in Piazza“. Nelle tipiche casette di legno, che ricreano un piccolo villaggio alpino, gli operatori proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina, tra cui oggetti in legno, ceramica e prodotti tessili. – Tutto il programma

Varese – Sabato 28 ottobre termina la personale di Marco Peduto, “Nudo e Crudo”, curata da Francesca Battistini allo Spazio Lavit di Varese e nella stessa giornata alle 16.30 verrà inaugurata la grande opera di 16×6 metri “Contro l’indifferenza”, realizzata con il contributo di Allianz Assivar esternamente alla galleria, sui muri della scuola ENAIP. - Tutto il programma

Varese - Sono diciotto i finalisti del Premio Riccardo Prina, il concorso fotografico dedicato al giornalista, critico d’arte, estimatore e studioso dell’arte fotografica (1969 – 2010). Dopo la tappa milanese alla Triennale la mostra delle opere selezionate sarà presentata alla Galleria Ghiggini di Varese a partire da domenica 29 ottobre. - Tutto il programma

Varese - Sabato al punto informativo in piazza Podestà dalle 10 castagne e solidarietà a favore di Avis Varese, nel pomeriggio sarà presente anche un caricaturista.

Varese – Margot Miani al pianoforte per “Giovani talenti alla ribalta”, 24a edizione 2017/2018 – Endas Varese. Appuntamento alle 21 all’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Via G. Garibaldi 4.

Comerio – Fine stagione per le escursioni alla Grotta Remeron; domenica 29 ultima occasione per visitare il cuore del Campo dei Fiori e per gustare buona polenta alla Colonia Rossi. Per prenotare, clicca qui.

Casalzuigno – Una visita guidata speciale alla scoprta della figura di Camillo Bozzolo, in programma per domenica 29 ottobre a Villa Della Porta Bozzolo. La visita guidata speciale con dialogo sulla figura di Camillo Bozzolo e interventi di ospiti speciali, avrà inizio alle ore 15.00 con conclusione alle ore 17.00. - Tutto il programma

Orino – Una serata per riconoscere i funghi venerdì sera. L’appuntamento sarà a cura del gruppo micologico del Cral della Whirlpool - Tutto il programma

Gemonio - La Mostra Mercato Missionaria, appuntamento annuale organizzato nei locali della Parrocchia di Gemonio (da alcuni anni nella palestra di piazza Vittoria, nel piano seminterrato dell’oratorio) è pronta a riaprire i battenti sabato 28 ottobre e resterà a disposizione fino al 12 novembre prossimo. - Tutto il programma

Laveno Mombello - In programma castagnata e polentata a cura della Pro Loco di Laveno Mombello, in piazza Giacomo Matteotti e in Piazza Caduti del Lavoro. Dalle 9 alle 20. Con mercatino di prodotti enogastronomici.

Valcuvia - Quinta edizione per la rassegna enogastronomica della Strada dei sapori delle Valli Varesine che per tre fine settimana (28 e 29 ottobre, 4 e 5 e 11 e 12 novembre) coinvolge le tante realtà associate, che quest’anno sono diventate ben 23, con accattivanti menù tutti da degustare per un viaggio nella parte settentrionale della provincia attraverso il gusto della cucina tipica tradizionale oppure rivisitata. Raccogliendo su un opuscolo i timbri dei locali dove si va a mangiare e presentandolo all’InfoPoint della Strada dei Sapori in piazzale Europa 1 a Laveno Mombello si può ritirare un premio. Info allo 0332.667223.

Valganna - Il Festival Cerealia è alla sua seconda edizione in Lombardia e quest’anno sarà presente anche sul nostro territorio con un importante evento che si terrà sabato 28 al mattino dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nella sala convegni dello storico Maglio di Ghirla, a Valganna. - Tutto il programma

Albizzate - Sabato 28 ottobre, alle ore 21, alla sala conferenze all’interno del municipio di Albizzate in piazza IV novembre è in programma la conferenza della professoressa Emanuela Marinelli: la Sindone ‘ indagine su un mistero’. - Tutto il programma

Cassano Magnago – Domenica 29 ottobre 2017 Villa Buttafava ospiterà la sedicesima edizione di “Sposi in Villa”, la fiera esclusiva per il matrimonio.

Dall’abito da sposa alla luna di miele, dalla musica ai fiori, senza dimenticare il catering, le foto, le bomboniere e molto altro, Dalle 14 alle 19.30, a Villa Buttafava, in via Trento a Cassano Magnago, i futuri sposi potranno trovare una panoramica esclusiva di tutto ciò di cui hanno bisogno per organizzare al meglio il giorno più bello della loro vita. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Dia sotto le stelle, il festival della fotografia e delle arti audiovisive, torna per la 26esima edizione a Malpensafiere venerdì 27 e sabato 28 ottobre. Due giorni tra mostre fotografiche, workshop, incontri con grandi maestri del settore e la possibilità di vedere da vicino (e provare) le ultime novità tecnologiche del settore. - Tutto il programma

Cavaria con Premezzo - Cavaria si prepara ad accogliere la Super Castagnata organizzata dal gruppo storico dei genitori e dai genitori della Scuola dell’Infanzia “Luigi Filiberti” nella giornata di domenica – Tutto il programma

Somma Lombardo - Continua la castagnata organizzata dallo Sci Club Assi di Somma Lombardo per il 28, 29, 31 ottobre e 1 novembre. Oltre alle castagne, salamini alla piastra e vin brulè. Per tutta la durata dell’evento proseguirà la raccolta volontaria dei fondi per Visso - Tutto il programma

SPORT ED ESCURSIONI

Laveno Mombello – Il CAI Laveno ha organizzato un’escursione sul lago di Como. Per un dislivello complessivo di 500 metri, l’escursione è di interesse culturale e paesaggistico: attraversa la Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, snodandosi in cima al lago di Como. L’intero giro ha una durata di cinque ore, per una difficoltà E. Per maggiori informazioni cliccare qui.

Gallarate – Domenica 29 ottobre si corre la seconda edizione della “Mezza Maratona Città di Gallarate”. Organizzata dalla “Atletica Casoratese”, la gara come l’anno scorso è suddivisa in tre diversi percorsi e aperta a tutti – Tutte le informazioni

LIBRI

Galliate Lombardo - Sabato 28 ottobre alle ore 20.30 a Galliate Lombardo (Va), la Pro Loco Galliate Lombardo assieme alla scrittrice Marta Bardi, con il patrocinio gratuito del Comune di Galliate Lombardo, del Comune di Azzate e in collaborazione con la Pro Loco Azzate organizza una serata speciale con lo scrittore Andrea Vitali. – Tutto il programma

TEATRO

Azzate - Ad Azzate (Va) sabato 28 ottobre ci sono le “Favole a Merenda”, con la cantastorie Arianna Talamona che intratterrà tutti i bambini con la famosa fiaba inglese di “Jack e il Fagiolo Magico”. Appuntamento alle 16 alla Sala Triacca di Via Volta,26.

Luino – Al teatro Sociale di Luino l’atteso «Massimo Lopez & Tullio Solenghi show» è un viaggio nel varietà musicale e comico nazionale. Via XXV Aprile 16, ore 21, 30/20 euro, 0332.543584.

Jerago con Orago – Una serata tutta da ridere, all’Auditorium di Jerago, per sostenere le attività di Auser Gallarate. Massy Pipitone presenta il Crazy Show, con la presenza di Alessandra Ierse, il “postino” Bruce Ketta, Vins e il “sommo poeta” David Aiello. L’appuntamento è per sabato 28 ottobre, alle 21, al teatro di Jerago in via Cristoforo Colombo 2. - Tutto il programma

Busto Arsizio – Appuntamento per i più piccoli a teatro. Domenica 29 ottobre, dalle 16:30 al Teatro Sociale di Busto Arsizio l’Associazione Culturale Teatro Zattera presenta “La vendetta della strega Morgana”, imperdibile spettacolo di burattini.- Tutto il programma

Castano Primo - Si apre all’insegna della commedia la nuova stagione dell’auditorium Paccagnini, a cura della compagnia Instabile Quick. In scena Max Pisu, Claudio Batta, Giorgio Verduci con «In Groenlandia siamo piaciuti», regia di Riccardo Piferi. Un rodato «Cirque de soleil degli sfigati» che ripropone anche personaggi storici: Tarcisio, Capocenere con la sua nimmistica, la mazza di Verduci. Piazza XXV Aprile, ore 21, 20/13 euro, 348.7418213.

Gallarate - Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate inaugura sabato 28 ottobre la Stagione teatrale 2017/2018. Primo appuntamento: il concerto gospel del Praise The Lord Choir, che sarà sul palcoscenico del teatro di via Leopardi alle 21 di sabato. – Tutte le informazioni

Saronno – Arriva a Saronno un altro grande nome: Gioele Dix nella serata di sabato. Domenica pomeriggio invece Claudio Milani, ormai noto da anni e sempre apprezzato dal pubblico del Giuditta Pasta, aprirà la rassegna dedicata ai bambini. – Tutto il programma

LIVE E LOCALI

Varese - Un fine settimana che accontenterà gli amanti di diversi generi musicali quello proposto dalle Cantine Coopuf. Venerdì sera, alle 22 gli Sketch, una delle migliori band emergenti della provincia di Varese. In apertura i Mountains Of The Sun. Sabato appuntamento con la band varesina dal frizzante look retrò, ovvero gli Shakers. Domenica 29 ottobre invece, appuntamento alle 18 con “In alto i Calici” 4°ed. – Tutto il programma

Varese – Domenica sera in scena la Compagnia della Gru, il coro gospel nato ormai 17 anni fa. Ore 20.30 alla Vecchia Varese, via Ravasi, ingresso libero.

Gallarate - Venerdì 27 ottobre, alle ore 21.30, alla Sala Planet di Gallarate, in via Magenta 3, ritorna la rassegna JAZZ’APPEAL, storico appuntamento per tutti gli appassionati del grande jazz, giunta alla XVIII stagione. Ad aprire la programmazione 2017/2018 lo STEFANO BAGNOLI WE KIDS TRIO - Tutto il programma

Busto Arsizio – Cosa succede questa settimana al Circolo Gagarin? Venerdì c’è un concerto con due band, suoni delicati da una parte e un piglio “tropicale” e multicolore dall’altro. Le band sono Lylo e Hit Kunle, locali i primi, veneti i secondi. Sabato e domenica il Circolo sarà il luogo di socialità e incontro, senza particolari iniziative. Il pensiero sarà infatti già rivolto a martedì 31 ottobre quando ci sarà una grande festa di Halloween.

Cardano al Campo - In occasione di Cantine Aperte (la manifestazione dei circoli cooperativi di Lombardia) la Casa del Popolo di Cardano al Campo dà una “spolverata” alle storiche cantine, con un evento dedicato alla “rivoluzione naturale” del vino. Appuntamento venerdì 27 ottobre, dalle 18.30 - Tutto il programma

Tradate - Sabato sera il concerto di Gigi D’Alessio al teatro Galleria di Legnano.

Legnano – Fa tappa al Land of Freedom di Legnano il fortunato tour dei Modena City Ramblers che, dopo i sold out delle date estive, prosegue nei migliori club d’Italia. Appuntamento per venerdì 27 ottobre – Tutto il programma

CINEMA

Le uscite al cinema di giovedì 26 ottobre: “La ragazza nella nebbia”, “Terapia di coppia per amanti”, “Thor Ragnarock” e “Vittoria e Abdul” e … - Film e programmazione delle sale



HALLOWEEN

INCONTRI

Cunardo - Halloween cunardese in programma per martedì e mercoledì alla Baita del Fondista, dalle 16, cena su prenotazione. - Tutto il programma

Buguggiate - A Buguggiate è una tradizione e anche quest’anno si ripete la notte del 31 ottobre: ovvero la Notte delle Lümere e il falò del Samain. Si accendono fuochi, si portano in corteo zucche illuminate ma si dedica anche un momento alla preghiera. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospiterà, la sera di martedì 31 ottobre (giorno in cui gli eccessi sono permessi), la rappresentazione teatrale “The Rocky horror Picture show” di Jim Sharman. – Tutto il programma

Halloween per BAMBINI

Varese – Speciale Halloween a Villa Panza con la rassegna “Bim Bum Bart”, dalle ore 15 alle 17. Passaggi misteriosi, labirinti di paura, antri stregati…solo i più coraggiosi troveranno la strada che porterà a luminose sorprese. In laboratorio i bambini realizzeranno paurosi lavoretti ispirati alla festa più tenebrosa dell’anno. Bambini (4-12 anni): € 10 cad. / € 5 Iscritti FAI, Adulti accompagnatori: 5 € / gratuito se Iscritti FAI. Prenotazione obbligatoria: tel. 0332 283960 oppure faibiumo@fondoambiente.it -www.fondoambiente.it.

Comabbio - Si avvicina la notte di Halloween e all’Hotel Residence Montelago, sulle rive del Lago di Comabbio, hanno pensato di festeggiare con una merenda da brivido. Lo staff dell’Hotel Residence Montelago vi aspetta domenica 29 ottobre a partire dalle 14:30, per una giornata sul lago di Comabbio, accompagnata da gustosi dolcetti, truccabimbi e i paurosi Giochi di Magia del Mago Steven. Per tutte le mamme un regalo speciale: un ingresso omaggio da utilizzare nella Grotta di Sale dell’Himalaya. - Tutto il programma

Ternate - Domenica 29 ottobre appuntaemento al Feel Rouge Cafè, al Parco Pubblico Berrini di Ternate, in via Roma, per un pomeriggio di Giochi Celtici.

L’archeologa Giovanna Marini porterà i bambini alla scoperta delle origini di questa festività per conoscere insieme il mondo dei Celti. Un divertente laboratorio permetterà loro di creare una pozione magica druidica, per attingere forza e coraggio per affrontare le prove di forza dei potenti guerrieri celtici e festeggiare insieme il Samhain, il capo d’anno celtico, ovvero Halloween dei nostri giorni. – Tutto il programma

SERATE

Varese – Halloween Night con dj set di Teo Candiani al Twiggy Cafè di Varese.

Busto Arsizio - Il Circolo Gagarin si trasforma per una notte in cosmonauta zombi, pronto a una notte fantasmi, streghe, licantropi, vampiri e compagnia danzante. A far ballare tutta la notte saranno il garage misto dub e spruzzato di rhythm&blues del power trio The Scientifics e la sapiente miscela di funk, rocksteady, caribbean delights e tanto altro di Soul Finger. - Tutto il programma

Cardano al Campo – Halloween in giallo con Cena Vegana + Staffetta Letteraria. L’abituale appuntamento mensile con “Le Ricette del Maresciallo – Cene Vegane al Circolo” arricchito con una Staffetta Letteraria che coinvolgerà 5 grandi autori nazionali di Gialli-Noir. Con un ritmo sorprendente presenteranno 5 delle loro opere alternandosi con le portate della Cena Vegana. – Tutto il programma

Gornate Olona - Il Monastero di Torba a Gornate Olona, il Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano farà da cornice alla notte più spaventosa dell’anno. Martedì 31 ottobre 2017, verranno svelate le storie e i racconti più oscuri di questo affascinante luogo millenario, attraverso due percorsi differenti, uno nel pomeriggio previsto per i bambini e uno per gli adulti, al calar della sera. - Tutto il programma