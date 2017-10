Due serate per scoprire l’affido familiare

logo progetto affido terzo genitore

L’assessorato al sociale del comune di Cavaria con Premezzo organizza insieme alla Cooperativa Sociale “La casa davanti al sole” e a tutti i comuni del Distretto di Gallarate, due serate (in programma venerdì 20 ottobre e venerdì 27 ottobre alle 20:45) sul tema, spesso sconosciuto, dell’affido familiare al fine di incentivare una cultura dell’accoglienza.

«L’affido familiare – spiega l’assessore ai servizi Serena Pirrello – è una forma di accoglienza di bambini e ragazzi le cui famiglie stanno attraversando un periodo di difficoltà. L’affido permette ai bambini accolti di mantenere i legami con la propria famiglia ma anche di crearne di nuovi. Tutti possono accogliere un bambino in affido, single, coppie sposate o conviventi, con i senza figli, senza limiti di età, che abbiamo uno spazio nella propria città e nella propria casa per accogliere e accompagnare per un pezzo di strada bambini e ragazzi».

Venerdì 20 ottobre presso la Sala Civica dell’antico Palazzo comunale in Via Ronchetti ci sarà una serata informativa sul tema dell’affido con la partecipazione di famiglie affidatarie ed affidanti e la proiezioni di alcune testimonianze. Queste due serate si inseriscono all’interno di un percorso di sensibilizzazione per riflettere insieme sui temi dell’affido familiare, percorso iniziato il 29 settembre a Samarate e continuato il 9 ottobre a Cassano Magnago.