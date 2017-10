Due settimane di apertura per la Mostra Missionaria

Mostra Missionaria Gemonio

Una piacevole consuetudine che da circa quarantacinque anni muove mezzo paese e serve per finanziare una lunga serie di progetti a favore di chi – vicino o lontano – ha bisogno di aiuto.

La Mostra Mercato Missionaria, appuntamento annuale organizzato nei locali della Parrocchia di Gemonio (da alcuni anni nella palestra di piazza Vittoria, nel piano seminterrato dell’oratorio) è pronta a riaprire i battenti sabato 28 ottobre e resterà a disposizione fino al 12 novembre prossimo.

Un ampio lasso di tempo che darà a moltissime persone l’opportunità di acquistare pezzi pregiati di artigianato proveniente dalle missioni sparse in mezzo mondo – dall’Africa al Sudamerica all’Asia – oppure di comprare i tappeti orientali che da sempre rappresentano una referenza molto amata dai frequentatori della mostra al pari dei presepi artistici o delle maschere di legno africane (e tanto altro ancora…). Il Gruppo Missioni si propone anche in questa circostanza di raccogliere fondi per sostenere i tanti padri missionari che collaborano con il sodalizio gemoniese, ma anche per aiutare i bisognosi che vivono in paese o comunque nella zona circostante.

Per chi lo vorrà, inoltre, ci sarà di nuovo la possibilità di contribuire in parte o del tutto alle spese per lo studio di un bambino, grazie all’iniziativa promossa dalla Zona pastorale “Valli Varesine”, di cui fanno parte le parrocchie del Varesotto che appartengono alla Diocesi di Como.