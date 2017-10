Due “viaggi” nella casa museo Pogliaghi

Le foto della casa dell'artista al Sacro Monte

Nell’ambito dell’edizione 2017 di #Cultcity Varese, due visite speciali per intraprendere un vero e proprio viaggio attraverso le collezioni d’arte di Casa Museo Lodovico Pogliaghi: un’interessante occasione di approfondimento su alcuni aspetti eccezionali della ricchissima e complessa collezione di Lodovico Pogliaghi.

Le visite vedranno la partecipazione di due studiose già intervenute nel corso del convegno di studi tenutosi nel 2016 presso la casa museo. In occasione delle due singole visite verranno esposte opere solitamente non visibili al pubblico, che testimoniano quanto ancora ci sia da vedere e da scoprire a proposito della passione collezionistica del coltissimo ed eclettico padrone di casa.

Domenica 29 ottobre, alle 15.00, si parte per un “Viaggio in Oriente” attraverso la Collezione Pogliaghi: un approfondimento, a cura della dottoressa Federica Grossi, ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano, sulla collezione orientale, con opere edite e inedite raccontate per immergersi nelle esotiche atmosfere dell’Oriente più affascinante. Un percorso immaginario che dalla Persia condurrà il pubblico ben più in là, fino alla Cina, al Giappone e all’isola di Giava. Eccezionalmente, il percorso sarà disponibile sia in italiano sia in lingua araba, grazie alla traduzione simultanea di un interprete.

Domenica 12 novembre, alle 15.00 sarà possibile prendere parte al tour “Pogliaghi illustratore“: una visita speciale fra le sale della casa museo, con un approfondimento, a cura della dottoressa Elena Lissoni, critica e storica dell’arte, sulla ricca attività del Pogliaghi illustratore con una presentazione di suoi schizzi, bozzetti e disegni eccezionalmente esposti al pubblico. Grazie alla forza delle immagini concepite da Pogliaghi, frutto della poliedrica fantasia e dell’esatta conoscenza storica dell’artista, egli contribuì a dare corpo, sotto gli occhi dei lettori, alle scene narrate dagli autori dei libri.

Sarà possibile partecipare alle visite guidate al costo di 5 euro.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 328 8377206, info@archeologistics.it