Duecento anni di storia dei carabinieri in una mostra

Verrà inaugurata sabato 14 ottobre alle ore 11 la mostra dedicata alla storia dell’arma dei carabinieri. Un evento organizzato con l’associazione nazionale dei carabinieri sezione di Mornago. La mostra è ospitata nella sala polivalente della sede comunale di villa Molino in via san Lorenzo 21 a Sumirago.

All’inaugurazione saranno presenti le autorità civili e Militari (Prefetto di Varese, Comandante Provinciale Carabinieri di Varese, Questore di Varese, Comandante Compagnia Carabinieri di Gallarate comandante stazione di Mornago, Sindaci della zona e rappresentanti delle Sezioni ANC oltre che delle associazioni d’arma presenti nella zona.

La mostra “L’Arma dei Carabinieri, 200 anni di storia” prevede un allestimento con autentici cimeli originali, di grande pregio e valore storico.

La mostra sarà poi aperta al pubblico nei giorni feriali dalle ore 16,00 alle ore 19,00 ed il fine settimana successivo 21/22 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 19,00 in entrambi i giorni.

Uniformi, decorazioni, oggettistica, documenti storici, disegneranno un percorso cronologico-iconografico che consentirà al visitatore la comprensione del grande contributo che i Carabinieri Reali hanno fornito alla Patria ripercorrendo, attraverso l’evoluzione storica dell’Arma, la storia d’Italia dal 1814 ai giorni nostri.

La mostra, curata per l’aspetto storico e uniformologico da Vincenzo Panza e Fabrizio Bava, è già stata presentata in numerosissime esposizioni tra le quali spiccano le esposizioni in occasione delle celebrazioni del Bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri (Museo del vetro in Altare (SV), inaugurata dall’allora Comandante Interregionale Vincenzo Giuliani, Palazzo della Filarmonica a Casale Monferrato, Torino Palazzo Lascaris sede del Consiglio Regionale del Piemonte, mostra visitata dall’allora Comandante Generale Leonardo Gallitelli, alla Società del Giardino di Milano inaugurata dal Comandante Interregionale Antonio Girone, a Roma presso il Comando provinciale, a Monza e ancora a Dicembre 2014 al Pirellone sede del Consiglio Regionale della Lombardia inaugurata dal Comandante Interregionale Vincenzo Coppola, solo per citarne alcune).

La mostra prevede un percorso che ha inizio con l’esposizione delle Regie Patenti istitutive del 13 Luglio 1814. Il percorso storico iconografico prosegue con una esposizione di importanti e originali documenti a firma autografa dei regnanti dell’epoca, seguita da una galleria che mostra l’evoluzione uniformologica nel tempo nonché le uniformi utilizzate nei vari impieghi, dalle uniformi di servizio a quelle di rappresentanza per giungere agli impieghi in campo di battaglia sia nelle grandi guerre che in campo coloniale.

Gli oggetti in mostra consentiranno di unire la storia dell’Arma al racconto della storia d’Italia attraverso due secoli ricchi di episodi e aneddoti spesso tralasciati sui libri di storia.

Gli allestimenti di un ufficio dei Reali Carabinieri e tanti altri oggetti unici, completeranno un percorso di grande fascino e interesse storico che non potrà che affascinare i visitatori presenti.