Duemilalibri fa tappa anche a Busto

Il mese di ottobre coincide come sempre con una delle più importanti manifestazioni culturali della provincia di Varese: il festival Duemilalibri, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate e giunto alla diciottesima edizione (qui il programma).

Quest’anno il festival si aprirà venerdì 13 ottobre alle 17 con una grande cerimonia di inaugurazione al Museo MAGA di Gallarate, della quale saranno ospiti anche Maurizio De Giovanni e Simonetta Agnello Hornby per la presentazione dei rispettivi libri “Rondini d’inverno” e “Nessuno può volare”

Il programma del festival, alla cui definizione Bustolibri.com ha collaborato attivamente, proseguirà quotidianamente fino a domenica 22 ottobre con una serie di autori di grande richiamo, tra cui Nicholas Sparks, Antonio Caprarica, Gianni Mura, Piercamillo Davigo, Mario Luzzatto Fegiz, Pino Roveredo e Aldo Cazzullo.

Tra gli organizzatori anche Bustolibri.com che proporrà due incontri nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio:

– sabato 14 ottobre alle 16.30 si terrà in Galleria la presentazione della raccolta di racconti “Dream Big” di Valentina Accorsi, edita da Epika. Nata a Modena nel 1984, l’autrice si è trasferita in Cina nel 2014 e vive ancora adesso tra l’Italia e l’estremo Oriente con il marito e la figlia; “Dream Big” è il suo libro d’esordio.

– domenica 15 ottobre nuovo appuntamento alla Galleria Boragno con la dottoressa Fiorella Rustici, per approfondire le tematiche trattate nell’incontro dello scorso 3 ottobre. Il corso “Il rapporto di coppia” si terrà dalle 10 alle 17 (con una pausa per il pranzo) e sarà aperto a tutti: il costo della partecipazione è di 100 euro a persona, con uno sconto del 10% per chi ha partecipato all’incontro del 3 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0331-635753 o 347-0835689.