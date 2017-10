È morto Giuseppe Bertè, il padre di Mia Martini e Loredana Bertè

incidenti varie

È morto a 96 anni Giuseppe Radames Bertè, il padre di Mia Martini e Loredana Bertè.

Calabrese d’origine, viveva a Cavaria con Premezzo ed aveva abitato a Cardano al Campo. Professore di latino e greco e poi preside di scuola media e al liceo in vari istituti della provincia di Varese (da Somma Lombardo a Tradate), è stato sposato con Maria Salvina Dato fino al 1965 (la donna morì nel 2003). Dal matrimonio nacquero quattro figlie: Leda (1945), Domenica detta Mimì (1947-1995), Loredana (1950) e Olivia (1958).

Uomo duro e vecchio stampo, ebbe un rapporto complicato con le figlie. Loredana lo accusò di essere stato un violento con loro e con la moglie, accuse sempre respinte dal professor Bertè, ma confermate dall’altra figlia Leda. Con Mia Martini (nome d’arte della figlia Domenica scelto in segno di rottura col padre) il rapporto fu ugualmente complesso, ma con momenti di riavvicinamento e distacco doloroso: in molte sue canzoni Mimì parla del padre, come in “Padre Davvero” o ne “Gli uomini non cambiano”:

Sono stata anch’io bambina

Di mio padre innamorata

Per lui sbaglio sempre e sono

La sua figlia sgangherata

Ho provato a conquistarlo

E non ci sono mai riuscita

E ho lottato per cambiarlo

Ci vorrebbe un’altra vita.

La pazienza delle donne incomincia a quell’età

Quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità…

Quando morì, il 12 maggio 1995, Mia Martini era ospite in un appartamento del padre a Cardano, che era andata a trovare dopo anni di lontananza: fu lui l’ultimo a vederla. La ritrovarono, ormai cadavere da due giorni, i vigli del fuoco, riversa su un materasso.