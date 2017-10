È morto Michele Marzorati

michele marzorati saronno

Grande cordoglio in città per la scomparsa di Michele Marzorati medico di famiglia da sempre impegnato in politica. Da anni Marzorati lottava contro un male incurabile: nelle ultime ora il peggioramento fino alla morte arrivata stamattina alle 5.

Il prossimo agosto Marzorati avrebbe festeggiato i sessant’anni: saronnese doc aveva studiato al liceo Castelli ed era sempre stato attivo nella vita cittadina. È stato a lungo consigliere comunale ed ha ricoperto il ruolo di capogruppo di Forza Italia.

Nel 2010 aveva corso per diventare primo cittadino sostenuto da una coalizione di centrodestra ma al ballottaggio era stato superato da Luciano Porro.