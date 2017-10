E’ scomparso Augusto Ossola, era la storia della Pallacanestro Varese

Augusto Ossola, hall of fame pallacanestro Varese

La Pallacanestro Varese piange Augusto Ossola, storico dirigente e memoria storica della squadra, per cui aveva scritto anche diversi libri. Ossola è scomparso nella giornata di oggi, sabato 7 ottobre 2017: stava per compiere 97 anni (era nato il 13 novembre 1920).

Per decenni, sotto la sua attenta e precisa guida sono stati organizzati i conti della Pallacanestro Varese, curata la campagna abbonamenti e la vendita dei biglietti per le partite di campionato e per quelle della coppa dei Campioni. Una tradizione che si è interrotta soltanto da qualche anno per motivi di età: Augusto Ossola infatti era nato il 13 novembre 1920. Per tanti anni, è stato uno stretto collaboratore di Giancarlo Gualco, il general manager della Grande Ignis.

A 94 anni, nel 2014, la Pallacanestro Openjobmetis Varese, lo aveva introdotto nella sua Hall of fame accanto a giocatori e tecnici leggendari. Lo si poteva vedere nel parterre ogni settimana, fino a pochi mesi fa. In sua memoria la Openjobmetis giocherà con la maglia listata a lutto il derby contro Milano di domenica sera.

Due giorni fa la nipote, Paola Arosio, ha postato sul suo profilo Facebook, l’ultima, commovente visita ricevuta da nonno Augusto: quella del grande Bob Morse accompagnato da Sandro Galleani. «Fisicamente, si stava già spegnendo, ma di testa era ancora un computer – ha spiegato lo stesso Galleani – con noi ha parlato, ci ha detto che la visita l’aveva emozionato tantissimo».