È scontro sul referendum lombardo tra Roberto Maroni e Giorgia Meloni

Non sono andate giù al presidente lombardo Roberto Maroni le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sul referendum lombardo del 22 ottobre del quale proprio il Governatore è stato il principale fautore.

In questi giorni Giorgia Meloni aveva sollevato le proprie perplessità sull’opportunità del quesito referendario dichiarando che lei stessa non si recherebbe alle urne poiché si tratta di un “referendum solo propagandistico”.

E non usa mezze misure Roberto Maroni per rispondere all’alleata, spiegando che con Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni contro i referendum per l’autonomia, “c’è un problema, perché sono dichiarazioni negative, sbagliate e molto pesanti”.

Lo ha detto il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, interpellato a margine di un dibattito. “E siccome – ha aggiunto – il referendum è una cosa importante sia sul piano politico sia sul piano istituzionale mi riservo di valutare queste dichiarazioni sul piano della lealtà dell’alleanza di governo. Non posso far finta di niente”.