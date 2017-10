E’ tutto pronto per la seconda edizione dell’Orsa Pravello Trail

Saltrio - Orsa Pravello Trail 2017

Conto alla rovescia per la seconda edizione dell‘Orsa Pravello Trail, in programma domenica 15 ottobre nel comprensorio del Monte San Giorgio.

Diverse le novità introdotte dagli organizzatori per l’edizione 2017, con modifiche al tracciato, ma anche con iniziative come il concorso fotografico e una corsa speciale dedicata ai più piccoli.

Il percorso, che parte e arriva a Saltrio, si sviluppa lungo i sentieri dei monti Orsa e Pravello, e tocca i monti Croce, S. Elia e Grumello, attraverserà quest’anno quattro comuni italiani – Viggiù, Saltrio, Besano, Porto Ceresio – e i due comuni svizzeri di Arzo e Meride.

Il tracciato, della lunghezza di 24,5 km, copre un dislivello positivo di 1500m D+.

“Rispetto alla precedente edizione, sono state apportate alcune piccole modifiche – dicono gli organizzatori – Abbiamo aggiunto dei passaggi in trincee e gallerie in zona Grumello, abbiamo aggiunto un tratto in territorio svizzero e un passaggio panoramico dalla vetta del monte Grumello. Tecnico e nervoso, fatto di salite e discese, scalinate e passaggi in trincea, è un percorso adatto a chi ama la natura e la sorpresa di nuovi tracciati tutti da scoprire”.

Stesso percorso per il Mini Trail fino alla vetta del Pravello, al km 7, poi discesa diretta molto tecnica e ripida verso il paese: “In totale 12 km spaccagambe dove è possibile prendere fiato solamente al traguardo. Per entrambi i percorsi, ricordiamo che negli ultimi chilometri c’è una salita impegnativa, per cui consigliamo di tenere un pò di energie fino alla fine!”.

Quest’anno ci sarà anche un evento dedicato ai più piccoli, il “Trail for school”, per tutti i bambini dai 6 ai 10 anni. Si parte alle 10 in piazza Risorgimento a Saltrio, per un breve percorso ideato proprio per i bambini, poi pranzo insieme e tanti premi per tutti i partecipanti.

L’Orsa Pravello Trail riserva un’iniziativa anche agli appassionati di fotografia. Gli Amici del Monte Orsa in ocacsione della gara, hanno lanciato un concorso fotografico sul tema “Da trincee di guerra a sentieri di pace”.

Per partecipare è sufficiente scattare tre foto durante la gara ed inviarle via mail entro il 22 ottobre a amicidelmonteorsa@gmail.com

Il vincitore riceverà un premio a sorpresa.

Infine spazio anche alla solidarietà: domenica 15 ottobre la Caritas di Viggiù organizza in collaborazione con gli organizzatori dell’Orsa Pravello Trail, un punto di raccolta di scarpe e indumenti usati, in buono stato.La Caritas di Viggiù li raccoglierà e li donerà a chi ne ha più bisogno.

