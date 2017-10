E-Vai Servizio Aeroporti, a Malpensa dalla porta di casa

Car sharing e-vai a Gallarate (inserita in galleria)

E-Vai, la società di car sharing del Gruppo FNM, presenta il Servizio Aeroporti che sarà attivato in via sperimentale in alcuni Comuni tra le province di Milano e Pavia. Il servizio prevede la consegna di un’auto a domicilio per raggiungere direttamente il Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa. Un’offerta innovativa che aggiunge alla flessibilità del modello del car sharing la comodità di un’auto consegnata direttamente all’indirizzo desiderato dell’utente. Il tutto a favore di un territorio che attualmente soffre la mancanza di un collegamento pubblico diretto e veloce con l’aeroporto di Milano Malpensa.

Il servizio partirà in via sperimentale il 16 ottobre e si protrarrà fino al 15 gennaio 2018 mettendo a disposizione 5 auto, di cui 3 elettriche e 2 endotermiche. Il servizio sarà a disposizione dei cittadini di Abbiategrasso e dintorni (Bereguardo, Besate, Borgo Sansiro) e della Lomellina (Cassolnovo, Cilavegna, Gambolò, Gravellona Lomellina, Morimondo-Mortara, Parona, Vigevano).

L’utente, dopo la registrazione al sito E-Vai che si effettua inviando il documento d’identità e la patente, può prenotare la macchina tramite il numero verde 800.77.44.55, lo stesso sito e, in alternativa, presso gli E-VAI point presidiati, se presenti sul territorio. Nel corso della prenotazione dovrà solamente indicare l’indirizzo dove vuole ricevere l’automobile e l’orario desiderato. L’autovettura verrà consegnata nelle modalità indicate e sarà a sua disposizione per raggiungere Milano Malpensa. Una volta a destinazione l’auto potrà essere velocemente parcheggiata grazie agli appositi stalli riservati E-VAI al Terminal 1. La stessa modalità di utilizzo è valida per il percorso inverso: dall’aeroporto è possibile salire su una autovettura E-VAI e raggiungere la propria abitazione, segnalando semplicemente all’operatore l’indirizzo dove viene parcheggiata l’auto e l’ora di consegna.

Il Servizio Aeroporti costa 39 euro a tratta e mette a disposizione un veicolo davanti all’ingresso di casa all’ora che si preferisce. La comodità di un automobile senza la necessità di cercare un parcheggio una volta arrivato a destinazione e senza i costi di gestione di un veicolo privato.

«Presentiamo un servizio – commenta il presidente di FNM Andrea Gibelli – che permette di raggiungere velocemente e comodamente l’aeroporto di Malpensa evitando l’utilizzo della vettura privata. Si tratta di un nuovo modello di funzionamento per il car sharing regionale, che sperimenteremo nei prossimi mesi per valutare se questa innovazione sarà in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini».