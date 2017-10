Ebrei in fuga e antifascismo, gli intrecci nella Resistenza varesina

Foto varie

Durante la commemorazione di oggi a Cunardo in occasione della consegna della cittadinanza onoraria a Daniele e Lea Nissim, gli ebrei scampati dalle persecuzioni razziali per 18 mesi nascosti nella casa dell’antifascista Giacinto De Grandi, ha partecipato anche Ester de Tomasi, presidente dell’Anpi di Varese (nella foto, la famiglia Nissim).

Nel suo intervento – a cui è seguita la presentazione di un breve spettacolo teatrale da parte di Silvia Sartorio che proponiamo in VIDEO – Ester De Tomasi ha fatto accenno ai numerosi intrecci delle sorti della famiglia Nissim con quelle della resistenza varesina, ricordando alcune pagine memorabili di storia che Varesenews ha ritrovato e volentieri propone.

In particolare si faceva riferimento a “Fascismo, guerra e società nella Repubblica Sociale Italiana, (Varese 1943-1945”, di Franco Giannantoni con prefazione di Luigi Zanzi, Franco Angeli Editore, collana di Franco della Peruta e Marino Berengo.

Alle pagine 737 e 738 nelle Note al capitolo X del libro citato ecco le notizie riportate dall’autore sulla famiglia Nissim, notizie recuperate attraverso un’altra grande figura di importanza fondamentale per la lotta partigiana e per il salvataggio degli ebrei, quella di Anna Sala Gallini, oggi 97enne, partigiana di GL che nascondeva e trasportava i documenti falsificati da Calogero Marrone.

ECCO IL TESTO

“Fra le famiglie ebraiche che si salvarono al completo, rifugiandosi nella campagna varesina, ci fu quella di Paolo Nissim, rabbino di Padova. La famiglia Nissim, giunta a Varese verso la fine di novembre 1943 dopo che nella città veneta si era scatenata la repressione antisemita, non riuscì a raggiungere la Svizzera come avrebbe desiderato, ma per il concreto aiuto dell’ingegner Giacinto De Grandi, legato al movimento di Resistenza, trovò ospitalità in una casa di Cunardo dove rimase sino alla Liberazione.

Organizzatrice del viaggio da Padova a Varese e poi a Cunardo di Paolo Nissim, 35 anni, della moglie Ada Levi, 30 anni, dei figli Lea e Daniele di 5 anni e di un mese, della suocera Gemma Levi, 58 anni e della cognata Anna, 15 anni, fu la studentessa universitaria Anna Sala di Varese, 22 anni, partigiana del movimento “Giustizia e Libertà”.

Amica dei Nissim, conosciuti qualche anno prima, durante il suo soggiorno a Venezia dove aveva frequentato la Università di Ca’ Foscari, Anna Sala, intuendo il pericolo che i Nissim correvano, si trasferì a Padova dove riuscì a rintracciarli. Consegnò loro dei documenti di identità falsi ricevuti dal Capo dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Varese Calogero Marrone poi arrestato dai tedeschi il 7 gennaio 1944 e morto in un campo di sterminio. Paolo Nissim divenne Ugo Marinelli di Campobasso, Gemma Levi divenne Ida Rovelli vedova Torneamenti di Caserta, Ada e Anna Levi divennero Ada e Anna Torneamenti, Lea e Daniele Nissim divennero Lea e Daniele Marinelli. Consegnati i documenti, Anna Sala ripartì in treno per Varese.

Giunti a Varese in treno i Nissim alloggiarono all’Albergo Magenta (nda: ora sede Mc Donald’s presso le Stazioni Nord Varese). L’indomani del loro arrivo, l’albergo venne perquisito dalle SS tedesche che però non scoprirono la famiglia ebrea, ospitata in una camera dell’ultimo piano.

A mezzogiorno – ricorda Anna Sala – i tedeschi se ne andarono ma per i Nissim non era più possibile restare lì. Preclusa la possibilità di raggiungere la Svizzera per l’arresto della guida incaricata dell’operazione al Gaggiolo, mi rivolsi all’ingegner De Grandi che mise a disposizione una sua casa a Cunardo. Ricordo che con un taxi raggiungemmo il paesino.

I Nissim riuscirono a sistemarsi a poco a poco, senza mai destare alcun sospetto. Il loro stato di “sfollati” dalle “terre invase” del Sud permise l’ottenimento delle tessere annonarie e postali. Queste ultime furono reperite dal futuro Capo di Stato Maggiore del CVL Luciano Comolli che aveva il padre, impiegato dell’Agenzia delle Poste di Sant’Ambrogio Olona sopra Varese dove abitava la Sala. Anna Levi addirittura poté da un certo momento venire ogni giorno a Varese a lavorare come infermiera presso lo Studio medico dentistico del dottor Giancarlo Bonazzola. Io spesso andavo a Cunardo a portare ai Nissim del cibo. Non furono mai scoperti”

Ma oltre a Calogero Marrone e Anna Sala anche di un’altra importante figura è stata ricordata nella giornata di oggi dalla moglie di Daniele Nissim, Mirella Cauders, ed è quella del parroco Don Franco Rimoldi.

Mirella Cauders, che oggi vive in Israele col marito, ha voluto ricordare la figura del parroco (IL VIDEO) raccontando un episodio della storia della sua famiglia, di quando i genitori passarono il confine grazie all’interessamento del sacerdote.

