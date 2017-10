Eccellenza, big match al “Mari”

Domenica (15 ottobre ore 15.30) scenderanno in campo per la settima giornata i campionati di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza spicca la sfida del “Mari” tra Legnano e Ardor Lazzate, in Promozione riflettori sulla Castanese, che prova a tenersi stretta la prima posizione.

ECCELLENZA

Grande sfida al “Mari” dove il Legnano ospiterà la capolista Ardor Lazzate. Riposerà l’Alcione secondo in classifica e il Verbano proverà a guadagnare posizioni in classifica a Besozzo contro il Vigevano. Sfide interne per la Castellanzese, che se la vedrà contro il Cavenago Fanfulla, per il Busto 81, contro il Calvairate, e per l’Fbc Saronno contro il Lomellina. La Sestese andrà a Fenegrò, mentre l’Union Cassano sarà impegnata a Sancolombano. Chiude la giornata la sfida tra Accademia Pavese e Gaggiano.

CLASSIFICA: Ardor Lazzate 12; Alcione 11; Verbano 10; Lomellina, Castellanzese, Legnano, Union Cassano, Busto 81, Sestese 8; Cavenago Fanfulla 7; Vigevano, Fenegrò Gaggiano, Accademia Pavese, Sancolombano 6; Fbc Saronno, Calvairate 4.

PROMOZIONE

La Castanese sarà ospite della Lentatese in una sfida delicata per i neroverdi primi della classe. Alle loro spalle l’Olimpia cerca conferme a Ponte Tresa contro il Gavirate, mentre il Morazzone affronterà il turno di riposo. L’Uboldese vuole stare ai piani alti, ma dovrà fare attenzione all’insidiosa trasferta di Besnate. La Vergiatese cercherà di rialzare la testa contro l’ostica Rhodense, mentre a Capolago sfida di bassa classifica tra Belfortese e Brebbia. Le altre gare in programma saranno Base 96 – Bresso, Portichetto – Guanzatese e Universal Solaro – Cob 91.