Eccellenza e Promozione, si torna subito in campo

legnano calcio

Dopo il turno infrasettimanale, tornano in campo Eccellenza e Promozione , con Ardor Lazzate e Castanese che proveranno a non perdere il primo posto in classifica. Tutti in campo domenica 8 ottobre alle ore 15.30.

ECCELLENZA

La capolista Ardor Lazzate ospiterà l’Fbc Saronno in una gara insidiosa. Alle spalle dei lazzatesi, cercano la vittoria l’Union Villa, opposto a Cassano Magnago alla Castellanzese, e il Legnano, che dopo il cambio di allenatore vuole il successo a Gaggiano. L’Alcione vuole stupire ancora, ma il Fengrò non sarà un cliente facile. Il Verbano viaggia a Lodi per affrontare il Cavenago Fanfulla, mentre il Busto 81 va a Vigevano. La Sestese al “Milano” proverà a superare l’Accademia Pavese, mentre il Lomellina ospiterà il Sancolombano. Turno di riposo per il Calvairate.

CLASSIFICA: Ardor Lazzate 9; Union Cassano, Alcione 8; Verbano, Cavenago Fanfulla, Busto 81, Lomellina, Legnano 7; Fenegrò, Accademia Pavese 6; Sancolombano, Vigevano, Castellanzese, Gaggiano, Sestese 5; Fbc Saronno, Calvairate 4.

PROMOZIONE

La Castanese ospiterà la Besnatese per provare a tenersi stretta la vetta. Cercano il pronto riscatto la Vergiatese, che andrà a Uboldo, e il Morazzone, impegnato sul campo amico contro la Base 96. L’Olimpia vorrà tenere aperta la striscia positiva in casa del Cob 91, la Befortese proverà a strappare qualche punto contro il Gavirate a Laveno Mombello. La Rhodense proverà a sfruttare il fatto campo contro l’Universal Solaro, mentre proveranno il colpo estero il Portichetto a Bresso e la Lentatese a Guanzate. Turno di riposo per il Brebbia.