Eccellenza, lotta a distanza per la vetta

Le immagini dei dilettanti

Ottava giornata di campionato per l’Eccellenza, nona da giocare per l’Eccellenza, con la lotta per il primo posto che continua a essere serrata. Un ricco weekend tra sabato 28 e domenica 29 ottobre; attenti al cambio dell’ora. In Promozione tutti in campo domenica alle 14,30. Sfida delicata per la Castanese in casa della Base 96.

ECCELLENZA

Si parte sabato con la sfida tra Buso 81 e Sestese, in campo alle ore 15. Dopo il cambio dell’ora della notte tra sabato e domenica, alle 14,30 in campo le altre. Il Legnano sfiderà al “Mari” l’Union Cassano, mentre l’Ardor Lazzate farà visita al Fenegrò. Il Verbano a Besozzo sarà opposto all’Alcione, sfide casalinghe anche per la Castellanzese contro il Vigevano e per il Saronno contro il Sancolombano. Turno di riposo per il Gaggiano, chiudono il quadro la sfida della provincia di Pavia Accademia Pavese – Lomellina e Cavenago Fanfulla – Calvairate.

CLASSIFICA: Ardor Lazzate 15; Legnano 14; Verbano 13; Cavenago Fanfulla, Busto 81, Sancolombano, Alcione 12; Lomellina 11; Gaggiano 10; Sestese, Union Cassano 9; Fenegrò, Castellanzese 8, Calvairate 7; Vigevano 6; Accademia Pavese 6, Fbc Saronno 5.

PROMOZIONE

Sfida esterna da prendere con le pinze per la Castanese, impegnata sul campo della Base 96. L’Olimpia proverà ad accorciare dalla vetta ospitando a Ponte Tresa la Belfortese, Rhodense invece impegnata a Lentate. La Vergiatese avrà un turno casalingo contro il Gavirate, così come la Besnatese contro il Cob 91 e il Morazzone contro la Guanzatese. Il Brebbia proverà a fare il colpo esterno a Solaro, l’Uboldese andrà invece a Portichetto. Riposo per il Bresso.